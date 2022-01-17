‘Dağıtım bedeli GES’leri etkiler’

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DAĞITIM BEDELİ 5 KAT ARTTI

“AK Parti iktidarının yeni yılla birlikte elektrik faturalarında yüzde 127’ye varan yaptığı zamlar vatandaşı isyan ettirirken; ucuz ve temiz enerjide en yüksek potansiyelin olduğu güneş enerji santrallerini olumsuz etkileyecek yeni bir karara da imza attı. Türkiye’de elektrik enerjisi kurulu gücün yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan GES’ler ile ilgili yeni yılla birlikte hayata geçirilen karar sektörün büyük tepkisini çekti. Türkiye genelinde GES’lerin toplam 7 bin 815 megavat büyüklüğündeki kurulu gücün yarısından fazlasını oluşturan 4 bin megavat büyüklüğündeki kurulu güç lisanssız GES’lerden oluşuyor. Yeni yılla birlikte 2018 yılı öncesinde devreye alınan lisanssız GES’lerin ödediği dağıtım bedeli yaklaşık 5 kat artarak kilovatsaat başına 5.68 kuruştan 28.27 kuruşa yükseldi.

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İLGİYİ AZALTIR

Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 30’u doğalgaz santralları, yüzde 20’si ise ithal kömürle çalışan termik santrallardan elde ediliyor. Başka bir deyişle elektrik üretimimizin yarısını dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz ve ithal kömür üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemiz için yenilenebilir enerji olmazsa olmaz öneme sahip. İktidar doğalgaz ve ithal kömürde yükselen fiyatları bahane ederek vatandaşımıza fahiş oranda zam yaptı. Yeni yılla birlikte gelmeye başlayan elektrik faturalarındaki artış da vatandaşımızı haklı olarak isyan ettiriyor. Tüm bunlara karşın sessiz sedasız haber verilmeden güneş enerjisini adeta cezalandırma anlamına gelen bir karar alınıyor. Bu kararla; ülkemizde yüksek potansiyeli olan güneş enerjisinin dağıtım bedeli hiç kimseye danışılmadan 5 kat artırılıyor. Üstelik bu karar çatı tipi GES’leri de etkiliyor. İktidarın her yıl güneş enerjisi yatırımlarını artıracak tedbirler alması gerekirken; bu karar nedeniyle Türkiye’de güneş enerjisine olan ilgi maalesef azalabilir.”