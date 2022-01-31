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Dağa taşa mobil güneş santrali

#Güneş Santrali#Ar-Ge#Prototip
Dağa taşa mobil güneş santrali

Enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması tüm dünya için giderek daha büyük bir problem haline geliyor.

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Devletler arz güvenliğini sağlamak için yeni stratejiler geliştirirken şirketler de bu konuda yeni ürünler geliştiriyor. Şüphesiz yakın gelecekte yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın enerji ihtiyacını karşılayan en ağır toplardan biri olacak. Depolama teknolojilerinin istenilen noktada olmaması da bu konuda önemli bir dezavantaj.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Ancak CY Grup tarafından geliştirilen mobil güneş santralları özellikle zorlu coğrafyalar ve doğal afet alanlarındaki enerji ihtiyacı için önemli bir adım. Öncelikle bu sistemin istenilen bölgeye taşınabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten CY Grup Başkanı Halit Arabacı, “SunTR Navitas konteyner içerisinde mobil bir sistemden oluşuyor. İhtiyaç halinde her yere konumlandırılabiliyor. Sistem devreye girdiğinde santral otomatik olarak bir santrala dönüşüyor. Böylece ana akım iletim ağının dışında kalmış bölgelerde enerji ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca tercihe bağlı olarak ana akım iletim ağının içerisindeki bölgelerde de yenilenebilir enerji üretim maksadı ile tercih edilebiliyor” ifadelerini kullandı.
Mobil santralların en önemli kullanım alanlarının afet bölgeleri olduğunu anlatan Arabacı, “Son yıllarda çok sayıda büyük afet yaşandı. Üstelik ülkemiz büyük deprem potansiyeli barındıran bir bölgede. Bu konteynerler afet sonrasında bölgeye gittiğinde 15 ailenin günlük enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Burada 3 bin 450 Kwh’lık bir üretimden bahsedebiliriz. Ayrıca sistem yüksek rakımlı bölgelerde, çadır kentlerde, savaş alanlarında ve enerji hattının dışında kalmış tarım arazilerinde de kullanılabilecek” diye konuştu.

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FARKLI PAZARLARDAN ÖN TALEP

Prototipi yapılan ürün için yakın zamanda seri üretime geçileceğini söyleyen Arabacı, “Uzun bir Ar-Ge süreci sonrasında geliştirdiğimiz mobil santrallar için her alanda denemelerimizi sürdürüyoruz. 15 milyon liralık yatırımla kurduğumuz bu sistem için Afrika ve Afganistan gibi pazarlardan ciddi ön talepler alıyoruz. Sistemin dünyadaki benzerlerinden en büyük farkı gün içerisinde güneşin konumuna göre optimize ederek maksimum verimlilikle çalışması” diye konuştu.

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#Güneş Santrali#Ar-Ge#Prototip

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