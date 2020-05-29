D-8 Genel Sekreteri Ku Jaafar'dan önemli ekonomi mesajı

Koronavirüs sonrası dünyada “Yeni Normal” olgusu tartışılırken, dünya ekonomik bir parçalanmaya mı, yoksa daha güçlü işbirliklerine doğru mu yönelecek sorusuna cevap aranan özel oturumda konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, ülkelerin kendilerini izole etmek üzere bir ekonomik düzeni tartıştıkları bu dönemde, salgının tüm insanlığın problemi olduğunun altını çizerek, insanlığın bu sorunla ancak “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışı ve dayanışma ile başa çıkabileceğini söyledi.



“Çoğumuz davranışlarımızı değiştiriyoruz. Herhangi bir şeyi yapış şeklimiz ve bakış açımız değişiyor,” diyen Ku Jaafar, üretim yöntemlerinin, birlikte iş yapma şekillerinin ve ticaretin tamamen değişeceğinin de altını çizdi. “Yeni Normal” üzerine konuşurken ülkelerin kendilerini izole etmelerinin çözüm olmadığını söyleyen genel sekreter, böyle bir dönemde ticaret savaşlarını bitirmenin ve daha çok iş birliğine yönelmenin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.



D-8 SAĞLIK BAKANLARI TOPLANTISI HAZİRAN’DA



D-8 bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Sağlık ve Sosyal Koruma Programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren genel sekreter, üye ülkelerin Sağlık Bakanlarının Haziran ayında online bir toplantıda bir araya geleceğini söyledi.



D-8 BÜNYESİNDE ‘DAYANIŞMA FONU’



D-8 bünyesinde bir ‘Dayanışma Fonu’ oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Ku Jaafar, bu dönemde üye ülkelerinin birbirlerine destek olmalarının önemini vurgulayarak, Türkiye örneğini verdi. Türkiye’nin D-8 üye ülkelerinden Bangladeş ve Nijerya’ya yardımlarını hatırlatan Ku Jaafar, ülkelerin gerekli ve yeterli medikal ekipman ve solunum cihazlarına sahip olduklarından emin olmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Genel sekreter ayrıca D-8 bünyesinde bir solunum cihazı üretimi üzerine çalıştıklarının da bilgisini paylaştı. Ayrıca, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde D-8 Genel Sekreterliği dayanışmayı artırmak için bir online yardım etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor.