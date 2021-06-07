Curve Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Dao Ne Demek? Kripto Para Curve Coin Nasıl Alınır?

Curve diğer bir tabiri ile CRV coin, likidite yönetiminde otomatik piyasa yapıcı (AMM) araçları kullanmakta olan, stablecoin tokenleri için geliştirilmiş olan merkeziyeti bulunmayan bir borsadır. CRV coin anlık olarak yükseliş ve düşüş gösterir.

Curve Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Curve diğer bir tabiri ile CRV, likidite yönetiminde otomatik piyasa yapıcısı olan (AMM) araçları kullanmakta olan, stablecoin tokenleri için geliştirilmiş niteliğe sahip durumdaki merkeziyetsiz borsadır. Ocak 2020 yılında kullanıma açılmış durumda olan Curve, günümüz itibarı ile merkeziyetsiz finans (DeFi) fenomeniyle eş anlamlı sayılmaktadır. Borsa, 2020yılının ikinci yarısında önemli bir büyüme yakalamıştır.

Curve, Ağustos ayında merkeziyetsiz otonom organizasyonu olan DAO ve yerel tokeni CRV coin'i kullanıma açmıştır. DAO, kullanıcıların oluşturmuş oldukları likidite için kullanılmakta olan birden fazla akıllı sözleşmeleri bağlamak üzere Ethereum tabanlı olan Aragon adındaki aracı kullanmaktadır. Fakat yönetişim gibi konular Aragon platformundan farklı işlemektedir.

DAO Ne Demek?

DAO, İngilizce olan "decentralized autonomous organization" kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Bu kelimelerin Türkçedeki karşılığı ise merkezi olmayan özerk organizasyon şeklinde olmaktadır. Merkezi bulunmayan özerk kuruluş (DAO) veya merkezi bulunmayan özerk şirket (DAC), akıllı sözleşmeler olarak tabir edilen bilgisayar programları olarak kodlanmış kurallar vasıtasıyla yönetilen bir kuruluştur.

DAO’nun sahip olduğu finansal işlem kaydı ve program kuralları bir blok zincir üzerinde tutulmaktadır. Bu iş modelinin birkaç örneği bulunmaktadır. Bu türdeki ticari niteliğe sahip olan organizasyonların kesin hukuki durumu belirsizdir.

Kripto Para Curve Coin Nasıl Alınır?

CRV Coin alım işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların çok büyük bir çoğunluğu kripto para Curve nasıl alınır sorusunu çok sıklıkla sormaktadır. Bu sorularına yönelik olarak ise internet üzerinde çok ciddi araştırmalar yapmaya yönelmektedir. Bu bakımdan pek çok kripto para yatırımcısı açısından çok büyük öneme sahip olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Curve olarak bilinen kripto paranın bir diğer şekildeki ifadesi ise CRV Coin olmaktadır. CRV Coin işlem hacmi yönünden dünyanın pek çok kripto para alım satım işleminin gerçekleştirilebilir olduğu platformlar bulunuyor. Bu platformlar arasından güvenilir olmasına dikkat etmiş olduğunuz herhangi bir platform aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde kripto para birimi olan Curve Coin satın alınabilir.

CRV Coin satın almak için ilk olarak yapmanız gereken bu platformlardan güvenilir olduğundan emin olduğunuza bir tanesine üye olmaktır. Üyelik işlemlerini tamamlamış olduğunuz platforma para göndermeniz CRV Coin işlemlerini yapabilmeniz için önemlidir. Türk Lirası veya dolar gibi bir itibari para gönderim işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinin sonrasında ise CRV Coin’in işlem gördüğü BUSD, Tether (USDT) ya da Bitcoin (BTC) satın alma işlemlerini gerçekleştirerek CHZ işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirmenizi mümkün hale getirebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra alım işlemini gerçekleştirecek olduğunuz platform yalnızca piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri verme olanağı sağlayarak kullanıcıların diledikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bunun için ise kripto para alımı yapacağınız platformdaki limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktarın yanı sıra almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır. Böylece düşük değerde alım işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkün hale gelecektir.

Curve, cripto para birimi özellikle stablecoin işlemleri için bir AMM olarak hizmet vermesinin ardından oldukça büyük bir ilgi görmüştür. DAO ve CRV token’ının piyasaya sürülmesi, CRV’nin yönetişim için kullanımı düşünüldüğü takdirde yatırımcılarına likidite taahhüdü ve sahiplik süresine göre verildiğinden dolayı daha fazla karlılık getirmektedir.

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