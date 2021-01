Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekoru kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün ulaşılan ihracat rakamının, ihracat ailesinin değişen koşullara uyum kabiliyetini ve hedeflere ulaşmadaki güçlü iradesini ortaya koyduğunu belirterek, "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak." dedi.



Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre aralık ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolara çıktığını, böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşıldığını söyledi.



Geçen yılın tamamında ihracatın 169 milyar 514 milyon dolarla Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Gülle, "6 sektör yıllık bazda rekor kırdı. Bu sektörler 7 milyar 301 milyon dolar ihracatla hububat, 5 milyar 567 milyon dolarla mobilya, 3 milyar 760 milyon dolarla çimento, 2 milyar 731 milyon dolarla yaş meyve-sebze, 2 milyar 605 milyon dolarla halı ve 1 milyar 684 milyon dolarla meyve-sebze mamulleri oldu." diye konuştu.



Gülle, 2020 genelinde 25 milyar 549 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörünün liderliğini koruduğunu aktararak, 18 milyar 263 milyon dolarla kimyevi maddelerin ikinci, 17 milyar 143 milyon dolarla hazır giyimin ise üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.



Her anlamda zorlu bir yılın geride bırakıldığını anlatan Gülle, şunları kaydetti:



"Ardı ardına zorluklar yaşamamıza rağmen, bugün ulaştığımız ihracat rakamı, ihracat ailesinin değişen koşullara uyum kabiliyetini ve hedeflere ulaşmadaki güçlü iradesini ortaya koymaktadır. Biliyoruz ki, ihracat ülkemizin güvencesidir. Bugün ülkemiz, yılı pozitif büyümeyle kapatıyorsa, bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. İhracatın saha neferleri olarak bizler, birçok ilke imza atarak, her koşulda görevlerimizi başarıyla ifa ettik. Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak. 2020'nin başında, yüksek beklentilerle, tüm dünyanın sesi oldukça gür çıkıyordu. Sonra, bir anda pandemi geldi, sesler bozuldu hatta kesildi, ahenk bozuldu, her şey durdu. Ancak biz durmadık, bozuk seslerin çıkmaya başladığı bir anda adeta bir orkestra gibi bir araya geldik, ahenkle çalışmaya başladık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Bakanlarımız, TİM ve İhracatçı Birliklerinin değerli üyeleri, hep beraber büyük bir ekip çalışmasıyla ekonominin çarklarının ahenk içinde dönmesini sağladık."



Gülle, Türk ihracatçısının artık neredeyse kendisiyle yarışır hale geldiğini belirterek, "Bu başarılar, bizi asla rehavete düşürmeyecek. Çünkü yol uzun ve hedef belli. Hedefimiz 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye' ve bunu Allah'ın izniyle başaracağız." dedi.



"TİCARETTE FİNANSMANININ EN KOLAY SAĞLANDIĞI YILLARDAN BİRİNİ YAŞAYACAĞIZ"



İsmail Gülle, ticaret diplomasisi faaliyetlerine, sanal ortamda aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, birliklerle beraber 43 ülkede 45 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Sanal heyetlerinde toplam 874 firmanın, 2 bin 200 alıcı firmayla 7 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, 267 firmanın katılımıyla da 6 sanal fuar düzenlediklerini söyledi.



Gülle, bu fuarlara 4 binden fazla firmanın kayıtlı ziyaretçi olduğu, yüz binlerce bireysel katılımcının fuarları ziyaret ettiği bilgisini vererek, "Kadın ihracatçılara özel olarak gerçekleştirdiğimiz ilk sanal ticaret heyetiyle Güney Amerika'yı hedefledik. Bizler, her koşulda, mazeret üretmeden, dijital ortamda olsun, fiziksel olsun, çalışmaya ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Made in Türkiye markasını, dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.



Yeni normalin ilk yılı olan 2021'de 184 milyar dolar ihracat hedeflediklerine vurgu yapan Gülle, şunları söyledi:



"Önce bu hedefi, ardından da 200 milyar dolar eşiğini aşmak için pazar çeşitliliğimizi ve küresel ticaretteki payımızı artırmamız gerekiyor. Bu hususta, Merkez Bankası'nın büyükelçilik açılışları ile ilgili ihracat karşılaştırma analiz sonuçları oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl, büyükelçilik açılışları ilgili ülkeye ihracatı yüzde 27, ihracatçı firma sayısını yüzde 7,7 ve ürün çeşitliliğini yüzde 10 artırdı. Diplomasi ve ticaret diplomasisi faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi, Türkiye markasına 2021 yılında da büyük katkılar sunacaktır.



Tüm bunlara ilaveten 2021'de, ABD'deki gelişmeleri de dikkatle izlemeyi sürdüreceğiz. Yeni yönetimin, korumacılıkla ilgili atacağı adımların hem dünyaya, hem de bölgeye ihracatımıza etkilerini takip edeceğiz. 2021'de 'Güçlü ihracat için, güçlü finansman' diyerek, ihracatçılarımızı olası dalgalanmalardan koruyacak desteklerin uygulamaya geçirilmesiyle mevcut başarılarımızı daha da ileriye taşımak mümkün olacaktır. Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız. İhracatçılarımızın da bu kaynaklara erişimini sağlamalı,



süreçlerini kolaylaştırmalıyız. Bu yıl, firmalarımızın dijital dönüşümüne ve sanayide otomasyon altyapısı çalışmalarına hız vermeli ve lojistik imkanlarını çeşitlendirmeliyiz."



"ARALIKTA 1.794 FİRMAMIZ 'İHRACATA MERHABA' DEDİ"



İsmail Gülle, Türkiye'nin büyüme performansına ihracatın katkısından bahsederek, "Dünya ekonomisindeki daralma beklentisi, ortalama yüzde 3-4 düzeyindeyken, Türkiye'nin de 2020'de yüzde 1-1,5 seviyesinde daralması bekleniyordu. Ancak, ülkemizin küresel ekonomide bu denli daralmanın yaşandığı bir yılı, özellikle 3. ve 4. çeyrekteki başarılı ihracat ve sanayi üretimi performansı sayesinde büyüyerek kapatacak sayılı ülkelerden olacaktır." dedi.

Avrupa'nın, lojistik maliyetler nedeniyle daha yakın bölgelerden tedarik yoluna yönelebileceğini belirten Gülle, bu avantajın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Gülle, bu durumdan faydalanabilmek için de lojistik altyapı yatırımlarına ağırlık vererek, lojistik süreçlerinin en verimli noktaya taşınması gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Emtia piyasalarındaki yükseliş ihracatımıza yüzde 2-3 oranında pozitif katkı sağlayacaktır. Aralık ayında, ilk kez ihracat yapan firmaların sayısında da bir rekor kırıldı. Tam 1.794 firmamız, aralıkta 'İhracata Merhaba' dedi. İhracata yeni başlayan bu 1.794 firmamız aralık ayında 89 milyon 289 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise, aralık ayı içerisinde toplam 42 bin 772 firmamız ihracat gerçekleştirdi. 2020'nin tümünde ise ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021’de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek."



"6 SEKTÖRÜMÜZ YILLIK BAZDA REKOR KIRDI"



İsmail Gülle, aralık ayı ve 2020 yılı genelinde sektörlerin performanslarına da değinerek, 2019'un aralık ayına göre 22 sektörün ihracatını artırdığını, bu sektörlerden 8'inin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğini söyledi.



İlk kez bu kadar farklı sektörün ihracatta rekor kırdığını vurgulayan Gülle, "Bu sektörlerimiz; 1 milyar 222 milyon dolarla elektrik-elektronik, 835 milyon dolarla makine ve aksamları, 770 milyon dolarla hububat, 574 milyon dolarla mobilya, 489 milyon dolarla iklimlendirme sanayii, 406 milyon dolarla yaş meyve, 290 milyon dolarla halı ve 256 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu. Rekorlara alışkınız, fakat böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara imza atmak, gerçekten takdiri hak ediyor, ihracat ailemizin her bir neferiyle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Gülle, aralık ayının en güçlü performansına ise yüzde 69'luk artışla 188 milyon dolarlık ihracata ulaşan gemi ve yatın imza attığını dile getirdi.