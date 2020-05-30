Cumhurbaşkanlığı’ndan normalleşme platformu

Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan platform üzerinden alınan bilgilerle kamudaki tüm projeler takvime bağlanarak, değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda yürütülen çalışma ile pandemi sürecinde kamuda ertelenen tüm projeler ve planlar tepeden tırnağa gözden geçirilecek. Tüm Türkiye’yi kapsayan ve 1 Haziran’da hayata geçirilecek çalışmayla normalleşme planı çerçevesinde ‘acil, durdurulan, ertelenen’ tüm projeler tek tek belirlenerek, öncelikli tamamlanma takvimi oluşturulacak. 16 bakanlığı, kamu kurumlarını ve başkanlıkları kapsayan çalışmayla tüm projeler Beştepe’de oluşturulan ‘normalleşme platformu’ üzerindeki veriler incelenerek takvimlendirilecek. Platformla kamuda iptal edilen, ertelenen tüm proje ve etkinlikler kayıt altına alınacak. Proje takvimlendirmesi iller ve sektörler bazında ayrı ayrı yapılacak. Buna göre tarım, ticaret, enerji, sağlık, bilişim gibi kritik sektörlerde ertelenen projelerle İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Gaziantep gibi sanayi kentlerine öncelik sağlanacak. 1 Haziran’da başlatılacak projeyle pandemi sürecinde durdurulan kamudaki planlar ve projelerden acil olanlar, hızlandırılacaklar kısa, orta, uzun vadede takvime bağlanarak, belirlenecek. Böylece ilk vakanın görüldüğü mart ayından beri koronavirüsün kamu yatırımlarında yarattığı etki ölçülecek. Koronavirüs sonrasında projelerde atılacak adımlar belirlenerek, bakanlıkların ve kurulların yeni yol haritası oluşturulacak. Projeler ve planlarda bütçe kaynakları çerçevesinde öncelikli olanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlarla yapacağı görüşmelerde son karar verilecek.