Cumhurbaşkanlığı’ndan korona döneminde istihdam raporu: İstikrar Kalkanı olumsuz etkileri sınırladı

Canlanan yurtiçi ve yurtdışı talebin 2019 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesini olumlu etkilediği belirtilerek, “2020 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyete ilişkin öncü göstergeler ve finansal koşullardaki iyileşme yıl genelinde istihdama ilişkin beklentileri olumluya çevirmiştir. Mart ayının sonunda ilk vakanın tespitinin ardından alınan tedbir ve kısıtlama kararları ile salgınla etkin mücadele hedeflenirken Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleriyle salgının ekonomi ve işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amaçlanmıştır” tespiti yapıldı.

ASIL KATKI SANAYİDEN

Yılbaşında sanayi sektörünün toplam istihdam artışına asıl katkıyı veren sektör olduğu belirtilen analizde, “2017 yılının ikinci yarısından itibaren toplam istihdama artan oranlarda pozitif katkıda bulunan sanayi sektörü istihdamında, ekonomik dengelenme süreci kaynaklı kaydedilen daralmaların yerini son üç dönemdir artışa bıraktığı gözlenmiştir” denildi. Raporda istihdamla ilgili şu tespitler yer aldı: “2020 yılı ocak döneminde son bir yılda gerçekleşen 109 bin kişilik net toplam istihdam artışında tarım dışı sektörlerden gelen 350 bin kişilik belirgin katkı etkili olmuştur. Artışın 257 bin kişilik kısmı sanayi sektöründen, 161 bin kişilik kısmı hizmetler sektöründen gelmektedir. Ocak 2020 döneminde hizmetler sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 161 bin kişi artarak 15 milyon 831 bin kişi, sanayi istihdamı 257 bin kişilik artışla 5 milyon 649 bin kişi olarak gerçekleşmiştir.”

YÜZDE 12.6’YA GERİLEDİ

2020 yılı Ocak dönemi verilerine göre toplam iş gücüne katılanlar arasında lise altı eğitime sahip olanların yüzde 48.9 ile en yüksek paya sahip olduğu belirtilen raporda, “Yükseköğretim mezunlarının toplam iş gücündeki payı söz konusu dönemde yüzde 26.7 düzeyindedir. İlgili grubun iş gücü son bir yılda 519 bin kişi artmıştır. İş gücündeki bu artışa karşılık son bir yılda 550 bin kişilik net ilave istihdam sağlanmıştır. Yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan azalarak yüzde 12.6 düzeyine gerilemiştir. İstihdamda en yüksek paya sahip lise altı eğitimlilerin işsizlik oranı ise bir önceki yıla göre 0.9 puan azalarak yüzde 13.8 seviyesinde gerçekleşmiştir” denildi.

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN 610 BİN KİŞİ YARARLANDI

İşgücüne katılım oranının 2020 yılı ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan gerilediği ifade edilen raporda, şu tespitlere yer verildi. “İşgücüne katılma oranlarındaki azalışların nedeni olarak erkeklerde emeklilik ve iş bulma ümidinin kırılması olarak gösterilirken kadınlarda temel neden ev işleriyle meşgul olma olarak gösterilmiştir. Koronavirüsün yayılımını engellemek adına alınan izolasyon tedbirleri nedeniyle hem küresel anlamda hem Türkiye’de ekonomik aktivitenin bir süre yavaşlayacak olması, işgücüne katılım oranlarında yakın dönemde bir iyileşme beklenmemesine yol açmaktadır. Ocak 2020 döneminde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi olarak kaydedilirken toplam işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalış göstermiştir. 2020 yılı ocak döneminde işsizlik sigortasından yaklaşık 610 bin 287 kişi faydalanmıştır. İşsizlik sigortasından faydalanan kişi sayısının 2019 yılı ekim döneminden bu yana azalış gösterdiği görülmektedir. 2020 yılı ocak döneminde bir önceki döneme göre azalış 28 bin 875 kişi olmuştur.”