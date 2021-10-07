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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yatırım çağrısı

#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Formula 1#Turkish Grand Prix 2021
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 2021 yılı takvimi kapsamında 8-10 Ekim'de Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı verecek.

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021'de, "founding partner" olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Yarış, 200 ülkede ve 250’den fazla kanalda yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1 organizasyonunun önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Formula 1'e geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Formula 1 ekosisteminde Fortune 500 sıralamasında 40, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1'i de dahil ettik. Yakın bir dönemde global iş çevrelerini hedefleyerek başlattığımız 'Türkiye Your Resilient Partner' tanıtım kampanyamız ekseninde, Türkiye'nin bir iş ortağı olarak sahip olduğu dirayet ve dayanıklılık esaslarına dikkati çektik."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin vizyonu ile F1'in karakteristikleri arasında gördükleri paralelliğin bu sponsorluk kararını almalarının en büyük sebebi olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Biz de mevcut ve potansiyel yatırımcılarımıza Türkiye'nin sağlam bir yol arkadaşı olarak, çözüm odaklı yaklaşımla, derin yetenek havuzuyla, esnek ve çevik yapısıyla doğrudan yatırımlar için en uygun konum olduğunu anlatıyoruz. 'Turkey' değil, 'Türkiye' diyerek görsel medya ayağında bu temaya da dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Formula 1#Turkish Grand Prix 2021