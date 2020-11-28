Cumhurbaşkanlığı 2021 bütçesi 4 milyar lira

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı bütçesinin yüzde 28.1 oranında artışla 4 milyar 39 milyon lira olduğunu açıkladı. Oktay, 2020 başlangıç ödeneği 2 milyar 182 milyon lira olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na gelecek yıl 446 milyon liralık artışla 2 milyar 628 milyon ödenek tahsisi öngörüldüğünü kaydetti. 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na da 13 milyar lira ödenek verilecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde sunum yapan Oktay, özetle şunları söyledi:

YÜZDE 28.1 ARTIŞ

“Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerin 2019 yılı kesin hesabına göre harcaması 3 milyar 920 milyon liradır. 2021 yılı bütçesinde ise bir önceki yılın başlangıç ödeneğine göre yüzde 28.1 oranında artışla 4 milyar 39 milyon lira tahsis edilmesi öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 1.5 milyar lirası İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine, 175 milyon lirası acil destek giderlerine ve 384 milyon lirası ise Cumhurbaşkanlığı Ofisleri bütçesine aktarımlar olmak üzere ayrıldı.

51.5 MİLYON KULLANICI

Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51.5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır. 16-30 yaş arası nüfusumuzun yüzde 75’i -bu altı çizilmesi gereken bir husus- 30-45 yaş arası nüfusumuzun ise yüzde 91’i Dijital Türkiye Platformu’nu aktif olarak kullanmaktadır. 9 Haziran 2020 tarihinde sunulmaya başlanan ilk bütünleşik hizmet olan ‘Araçlarım’ bugüne kadar 57 milyondan fazla sayıda kullanılmıştır. Bu dijital kamu hizmetinden tüzel kişiler de yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde tek ekranda topladığımız bütünleşik dijital hizmetleri çeşitlendirecek, ‘Çalışma Hayatım’ ve ‘İkametgahım’ ekranlarını da hayata geçireceğiz.

CİMER’E 5 MİLYON BAŞVURU

CİMER’e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yüzde 90’ı cevaplanmış olup, bu süre zarfında kurumların ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 yılı kesin hesap gideri 10.2 milyar liradır. 2020 yılı ödeneği 11.6 milyar lira olup, 2021 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 13 milyar liradır. Başkanlığın bütçesinin yüzde 96’sı, personel maaş ve prim giderlerinden oluşmaktadır.Küresel ve bölgesel düzeyde etkili olan belli başlı aktörler, Türkiye’nin içeride istikrarsızlaştırılması, dışarıda da önünün kesilmesi amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu tehditler ve sınamalar karşısında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızca gelişmelerin doğru ve anlık takibi ile ön alıcı istihbarat üretildiğini, zamanında ve etkili istihbarat çalışmaları yürütüldüğünü, yurt içinde ve yurt dışında başarılı ve sonuca ulaşan operasyonel faaliyetler gerçekleştirildiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Tüm bu çalışmaları için 2019 kesin hesap gideri 2.4 milyar lira olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na 2020 başlangıç ödeneği olarak 2.2 milyar lira, 2021 bütçe teklifi olarak da 2.6 milyar lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.”