Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: 2026'da tek haneli rakamlara dönmüş olacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

İstişare ve ortak akıl doğru politikaların tayin edilmesinde etkili olduğu gibi sahiplenmesi açısından da çok çok kıymetli. Dünyanın en iyi programını da hazırlasanız arkasında siyasi irade yoksa hiçbir şey ifade etmez, planlar uygulanmadıkça hayatımızda değişiklik meydana getirmezler.

Depremin yaralarını sarmak ve benzer afetlerle karşılaşmamak için riskleri azaltmak, bu planın önceliği bu. Bu yıl ve gelecek yıl harcamalar yapacağız, ondan sonraki yıllar kademeli şekilde azalıyor, depremin yaralarını saracağız. Depremle ilgili 3 trilyon lira harcama yapılacak.

Depremin zararlarını telafi etmek için yaptığımız harcamalar, altyapı harcamaları aynı zamanda ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımlardır. Afet risklerini azaltıcı önlemler önceliğimiz.

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Kurdaki hareketlilik gerekse gelir tedbirlerimiz nedeniyle geçici enflasyonda artış var. Kalıcı olmayacağını görüyoruz. 2026'da tek haneli rakamlara dönmüş olacağız. Büyümeyi de ihmal etmeyeceğiz. Büyüme ve istihdamı devam ettireceğiz. Arz artışı sağlayarak enflasyonla mücadeleye de katkı sağlayan büyümeyi öngörüyoruz.

Deprem harcamaları ağırlıklı olacağı için bütçedeki açık daha fazla olacak. İzleyen yıllarda düşüş trendine girecek. Kamuda kaynaklarımızı önceliklere dikkat ederek kullanacağız. Tasarruf kaynakları verimli kullanmaktır. Bu anlayış içinde olacağız.

Bu dönemin şartlarına uygun şekilde para politikalarında bazı güncellemeler gerçekleştiriyoruz. Merkez Bankamız üzerine düşeni yapıyor, yapmaya devam edecek.

Yapısal dönüşümlerin 2 büyük katkısı vardır. Dış dünya yatırımcılar yapısal reform yaptığınızı gördüğü zaman geleceğe daha güvenle baktığınızı görmeye başlar. OVP'den sonra Ekim ayı içinde bütçeyi Meclis'e göndereceğiz. Adım adım Orta Vadeli Programdaki adımları hayata geçireceğiz.

Dünyanın 2 puan üzerinde büyüdü Türkiye ve bu büyük bir başarıdır. Her yıl 2 puan büyümenin etkisi çok önemlidir. Türkiye bunu başardı son 20 yılda. Dünya Bankası'nın yaptığı hesaplamalar var. Orada eşik değer 13 bin 845 dolar. Türkiye bu plan döneminde inşallah bunu başaracak. Bu dönem 2.7 milyon ilave istihdam öngörüyoruz. Bu dönem sonunda tek haneli enflasyonu göreceğiz. Bunu başardık yine başaracağız. 2026 itibariyle ihracatın 300 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz.

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Dünyanın bu zor döneminde en büyük şanslarımızdan birisi siyasi istikrara sahip olmamızdır. Belirsizlik ekonominin düşmanıdır. Mayıs ayında belirsizlikler ortadan kalktı. İnşallah önümüzdeki dönemde meyvelerini ve sonuçlarını göreceğiz.

Rezervlerimizde şimdiden belli bir birikim sağlandı. Türkiye güçlü bir ülke. Hep birlikte inşallah bu potansiyelleri daha güçlü şekilde harekete geçireceğiz.