Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 5 milyar dolarlık hedef açıklaması

Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkelerimiz arasındaki ticari temaslar son yıllarda hızla gelişmekte ve kardeşliğimiz temelinde yükselen iş birliğimiz daha görünür hale gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen, ’Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda konuştu. Cevdet Yılmaz, Özbekistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağının, kadim Türkistan coğrafyasının ortak tarihine ve kültürel mirasına dayandığını söyleyerek, "Ortak dil, din ve kültür, Özbek ve Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştırmış ve bu dostluk, her geçen gün daha da pekişmiştir. Özbekistan ve Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerde iş birliği yaparak, barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Bugün, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi iş birliği, karşılıklı olarak her iki ülkenin de gelişimine ve refahına hizmet etmektedir. Ülkelerimiz arasındaki ticari temaslar son yıllarda hızla gelişmekte ve kardeşliğimiz temelinde yükselen iş birliğimiz daha görünür hale gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. 26 Aralık 2023 tarihinde Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 7’nci Dönem Toplantısını gerçekleştirmiştik. Toplantı kapsamında ticari ve ekonomik ilişkilerimizi derinleştirmek maksadıyla imzalanan 107 maddelik eylem planının hayata geçirilmesi hususunu kararlılıkla takip ediyoruz. Türkiye olarak bölgede yalnızca iktisadi gerekçelerden öte bölge ekonomisine sağlayacağımız katkıyı düşünerek yatırım ortamını karşılıklı kolaylaştıracak adımları atmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.



'TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN İTHALATTA 5’İNCİ SIRADA’



Yılmaz, Türkiye ve Özbekistan gerek birbirine yakın ihracat ve ithalat rakamlarıyla, gerekse ikili ticaretlerinde ülkelerin üretim kapasitelerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öne çıkardıkları sektörlerle birbirini tamamlayan nitelikte ekonomik yapıya sahip iki ülke olduğunu söyledi. Yılmaz, "Ülkemizin Özbekistan’ın dış ticaretinde önde gelen aktörlerden olması memnuniyet vericidir. Türkiye, Özbekistan’ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3’üncü, ithalatında ise 5’inci sıradadır. Özbekistan ile ikili ticaretimiz ise Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 3,1 milyar doları aşmıştır. İkili ticaret kadar önem verdiğimiz bir diğer konu da yatırımların artırılmasıdır. Özbekistan’daki yatırımlarımız 1,5 milyar dolar seviyesindedir. Hangi ülkede olursa olsun üstlendikleri her projeyi en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlayan müteahhitlerimiz ’Tashkent City’, ’Nest One’, ’Akay City’ gibi projeler başta olmak üzere, Özbekistan’da bugüne kadar 7,5 milyar dolar değerinde 286 proje üstlenmiştir. Gerek inşaat, gerek yapı ve inşaat malzemeleri alanlarında müteahhitlerimizin Özbekistan ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum. İş insanlarımız için Özbekistan’da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yatırım fırsatları bulunuyor. Türkiye, iyileşen yatırım ortamı ve sağlanan cazip teşviklerle, Özbek yatırımcılar için güvenli ve karlı yatırım fırsatları sunuyor. Gelişmiş altyapısı ve stratejik konumu sayesinde ülkemiz Orta Asya ve Avrupa pazarlarına erişim imkanı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.



’İŞ İNSANLARINI FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYE DAVET EDİYORUM’



Türkiye’nin enerji sektöründeki deneyim ve yenilenebilir enerji projelerine verdiği önemin, temiz enerji yatırımları için sürdürülebilir bir yatırım alanı oluşturduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:



"Teknoloji ve Ar-Ge alanında Türkiye, gelişmiş teknoparkları ve yenilikçi girişimcilik ekosistemi ile Özbek yatırımcıların teknoloji ve inovasyon yatırımlarını desteklemektedir. Türkiye’nin yüksek standartlardaki sağlık hizmetleri ve modern tesisleri sayesinde, sağlık sektörü ve sağlık turizmi de yine karlı ve sürdürülebilir bir yatırım alanı olarak öne çıkmaktadır. Kazan-kazan temelinde ticarete konu olan sektörleri genişleteceğimize ve karşılıklı yatırımları artıracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle hem Türkiye’den hem de Özbekistan’dan iş insanlarını bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz kamu tarafında gerekli adımları atarak iş insanlarımızın önünü açmak için gerek yapısal reformlar ile gerek karşılıklı anlaşmalar yoluyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizin taleplerinizi sektör sektör titizlikle takip ediyor, sizleri dinliyor, sorunlarınızı çözmeye yönelik gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Sizlerin de ’birlikte bereket var’ şiarıyla karşılıklı dostluklarınızı perçinleyeceğinize, temasları artıracağınıza ve dost meclislerini çoğaltacağınıza yürekten inanıyorum."Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ise iş forumunun hayırlı olması temennisinde bulundu.