Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin açıklanacağı tarihi duyurdu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Orta Vadeli Programın perşembe günü açıklanacağını belirterek, "Takvim olarak da şunu ifade edebilirim önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız perşembe günü 5 Eylül'de güncel Orta Vadeli Programımızı toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak" dedi.