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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin açıklanacağı tarihi duyurdu

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#Cevdet Yılmaz#OVP#Açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVPnin açıklanacağı tarihi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 21:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) 5 Eylül Perşembe günü açıklayacaklarını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Orta Vadeli Programın perşembe günü açıklanacağını belirterek, "Takvim olarak da şunu ifade edebilirim önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız perşembe günü 5 Eylül'de güncel Orta Vadeli Programımızı toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak" dedi.

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#Cevdet Yılmaz#OVP#Açıklama

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