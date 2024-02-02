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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracatçılarımızın yüksek performansını tebrik ediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Ekonomi#İhracat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracatçılarımızın yüksek performansını tebrik ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 12:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Dünya büyüme ve ticaretinin tarihsel ortalamaların altında seyrettiği, bölgemizde jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde ihracatçılarımızın sergilediği yüksek performansı tebrik ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Dünya büyüme ve ticaretinin tarihsel ortalamaların altında seyrettiği, bölgemizde jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde ihracatçılarımızın sergilediği yüksek performansı tebrik ediyorum.

Bir yandan enflasyon ile kararlı mücadele ederken, diğer yandan ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz. İç tasarrufları artırarak cari açığı düşürürken, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmış, verimliliği ve katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturma hedefimiz doğrultusunda yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz.

Siyasi istikrar ve güven ikliminde, tüm paydaşlarımızla istişare içinde Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planımızda ortaya koyduğumuz politikaları etkin bir koordinasyon ve takım çalışmasıyla uygulayarak ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız.

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#Cevdet Yılmaz#Ekonomi#İhracat

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