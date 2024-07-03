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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Enflasyon#Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 10:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranları ile ilgili "Enflasyonda düşüş dönemi başladı" dedi.

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TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yılmaz şöyle dedi:

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Enflasyonda düşüş dönemi başladı…

TÜFE, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir. Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir.

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Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir. Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir.

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Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz.

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Enflasyon#Cevdet Yılmaz

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