Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz CNN’e konuştu: Program sonuç veriyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz Türkiye’de dezenflasyon sürecine girildiğini vurguladı, ortaya koyulan ekonomi programının çalıştığının altını çizdi.

Yılmaz’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şunlar oldu...

ELEŞTİRİLER OLACAK

“Politikalarımız kararlı şekilde uygulandı. Özellikle uluslararası kuruluşların not artışları, CDS’lerdeki gerilemeler farklı noktada olduğumuzu gösteriyor. Politikalar gündelik değişecek şeyler değil. Sonuç almaya başladık. Programımız çalışıyor. Risklerimiz azalıyor. Dezenflasyon sürecine girmiş durumdayız. 3 ayda 23.5 puanlık düşüş var enflasyonda. Nereye doğru gidiyorsunuz, istikamet? İstikamet doğru olduğu sürece nereye doğru gittiğiniz netse trendi görüyorsanız programa olan güven pekişiyor. Eleştiriler olacak, saygı duyuyoruz.

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DİSİPLİNİ BIRAKMIYORUZ

Mali politikaları değerlendirirken deprem faktörünü gözardı etmememiz lazım. 14 milyon nüfusu etkileyen bir deprem. İki yılda harcamalarımızı çekersek 2.5 trilyon lira kaynak ayırdık depreme. 450 bin konut inşa ediyoruz. Altyapılar, yollar, tüneller tahrip oldu. Yeni yerleşim yerlerine okul, hastane yapıyorsunuz. Bütün bunlara baktığımızda çok ciddi anlamda büyük gelişmiş ekonomileri etkileyecek kadar büyük. Ciddi mali disiplinle hareket ediyoruz. Mali politikalarda disiplini elden bırakmıyoruz.

ARZI ARTIRACAĞIZ

Enflasyon sepetinde gıdada eksi gördük. Olumlu seyir görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde arzı artırıcı politikalar, GAP, DAP gibi projelerimiz var. Oralarda da yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyoruz.

DAHA ÇOK YATIRIM GELECEK

Yeniden yerleşme düzeni oluşuyor sanayide. Üç kıtanın ortasında lojistik avantajları olan, genç nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımların hızlanmasını bekliyoruz. Küresel yatırımların yüzde 1’ini alır hale geldi Türkiye. Emtia fiyatları bizim lehimize. Petrol başta olmak üzere düşüş oldu. Ilımlı seyirde gidiyor. En büyük pazarımız AB ve MENA. Buralarda da nisbi olarak büyümenin artmasını bekliyoruz. Türkiye 2025’te olumlu ortama doğru gidiyor. Doğrudan yatırımların artmasını bekliyoruz.”

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TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK

Yılmaz, “5.5 milyar dolar savunma sanayi ihracatımız var. Bize parayla vermedikleri ürünleri biz dünyaya satıyoruz. Gerçek bağımsızlık teknolojik gücünüzle oluyor. Bu bölgede yaşayan insanların menfaatleri ortak. Bölgesel dinamik harekete geçince tüm ülkeler payını alıyor. Türkiye refah üreten bir ülke” diye konuştu.

DÖVİZ KURU TEK FAKTÖR DEĞİL

Cevdet Yılmaz, döviz kurlarındaki gelişmeleri de değerlendirdi. Yılmaz, “Dalgalı kur rejimimiz var. Piyasada döviz arzı ve talebiyle belirleniyor. Dalgalı kur rejimini uygulamaya devam edeceğiz. Spekülatif hadise yoksa piyasa kuru belirler. Dezenflasyon politikası izleyen ülkelerde yerli paranın cazibesi artar. Bu da döviz kurunda farklı bir pozisyon getirir. Rekabet açısından bazı sektörleri etkileyebilir. TL değer kazanıyor, ihracatımız 264 milyar dolara çıkacak. Kur tek belirleyici değil. Gelecek yılın ortalarında farklı şeyler olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.