Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Atmaca'yla gurur duyduk

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran seyir füzesi "Kara Atmaca"yla gurur duyduğunu belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun süreli uçuşunu yapan Kara Atmaca seyir füzesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"En uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran Atmaca ile gurur duyduk." ifadesini kullanan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı desteği ve liderliğiyle, milli ve yerli savunma sanayisinde her geçen yıl yeni başarılar ve ürünlerle yollarına devam ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan savunma sanayisi ihracatımızda bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Savunma sanayimiz, güvenliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek üretim ve ihracatla ekonomik ve sosyal refahımıza da katkıda bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ROKETSAN başta olmak üzere, çeşitli irtifaları kapsayan entegre bir kabiliyetler ağı ile 'Çelik Kubbe' projesini adım adım hayata geçirerek, daha güvenli ve tam bağımsız Türkiye vizyonu için akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımızı sunuyoruz."