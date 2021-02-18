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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemize 15 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" açıklamasında bulundu.

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