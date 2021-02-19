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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'la 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'la 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık. Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama." dedi.

Oktay, "Mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz, işgalci Ermenistan’dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin ihyasına yönelik çalışmalar." ifadelerini kullandı.

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