Oktay: OVP'yi yayınlamayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz." dedi.



Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Burada konuşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve liderliğinde oluşturulan ekonomi politikalarında kurumlar arası sıkı eş güdümün, daha güçlü ve salgın dahil her türlü gelişmelere karşı daha dirençli bir ekonomi için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını bildirdi.



Bu doğrultuda geçen Haziran ayında, ekonomide yapısal reform gündeminin bir parçası olarak "Ekonomi Koordinasyon Kurulu"nun oluşturulduğuna işaret eden Oktay, "Toplantımız, Kurul'un yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması hasebiyle ayrı bir önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, toplantıda kurul üyeleri olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de yer aldığını hatırlattı.



Oktay, Kurul bünyesinde bulunan kurum ve kuruluşların yanı sıra ihtiyaç halinde toplantılara ilgili diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversitelerin de tamamlayıcı olarak davet edilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in de gündem gereği, katkı vermek üzere davetli olduğunu dile getirdi.

"İHRACATIMIZ TEMMUZ AYINDA YILLIK BAZDA 200 MİLYAR DOLARI AŞTI"



Kurulun çalışmaları ile Türkiye ekonomisi, küresel ekonomi, ekonomik istikrar ve kalkınma gibi konularda değerlendirmeler ile politika analizlerinin yapılacağını ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini söyleyen Oktay, şöyle devam etti:



"2020 yılı tüm dünyada salgın kaynaklı belirsizliklerin ve ekonomilerde ciddi olumsuzlukların yaşandığı bir yıl olmuştur. Kovid-19 salgınına karşı zamanında aldığımız etkili tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik güçlü bir büyüme performansı sergiledi. İnşallah ikinci çeyrek büyüme rakamımız da bunun oldukça üstünde gelecek. 2021 yılında rekorlara koşan ihracatımız Temmuz ayında yıllık bazda 200 milyar doları aştı. 2021 yılı sonu itibarıyla da ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz."

Oktay, "Bugünkü toplantımızda ekonomimizin mevcut durumunu detaylı olarak ele alıp, daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu çerçevede hem kısa vadede hızla atılması gereken adımları hem de orta ve uzun vadede uygulamamız gereken politikaları tüm Kurul üyeleriyle değerlendireceğiz." diye konuştu.





"EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE HIZLA YÜRÜTÜLMEKTE"



Gündemin bir diğer önemli maddesinin de Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yeni yol haritası Orta Vadeli Program olacağına dikkati çeken Oktay, "Orta Vadeli Program hazırlıklarımızı, kalkınma hedeflerimizle uyumlu olarak, halkımızın refahını artıracak ekonomik ve sosyal politikalar ve bu politikalara yönelik kaynak dağılımını ortaya koyacak şekilde sürdürmekteyiz. Orta Vadeli Program ve Mali Planı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirdik. Bu toplantımızda hem önümüzdeki döneme ilişkin ilk makro tahminleri hem de ekonomimizin yeni yol haritasını Kurul üyelerimizle ele alacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program'ımızı yayımlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.



Sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönünde adımlar içeren Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın tüm paydaşlarla birlikte hızla yürütüldüğüne işaret eden Oktay, konuşmasını şu şöyle tamamladı:



"Bugün ayrıca bu reformların hem yasalaşma hem de uygulama süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapacağız. Ekonomideki gelişmeleri yakından izlerken, ekonomimizi yapısal olarak daha da güçlendirecek politika, strateji ve reformları Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün ilk toplantısını yaptığımız Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmalarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, Kurul çalışmalarıyla ekonomimize yapıcı katkılar veren Kurul üyelerimiz ve katılımcılarımız başta olmak üzere tüm paydaşlara şimdiden teşekkür ediyorum."

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