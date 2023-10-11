Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan İsrail-Filistin açıklaması: İnsani tavrımızı sürdüreceğiz

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HÜRRİYET’in geleneksel kahvaltısına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-Filistin çatışması, yastık altı altın, yeni evlenecek olanlara verilecek krediler gibi gündemdeki birçok konuya ilişkin sorulara yanıt verdi. Yılmaz, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, “Endişe verici bir tablo yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok tecrübeli bir lider, bölgenin aslında en tecrübeli lideri olarak burada çok itidalli bir yaklaşım gösteriyor. Bir itidal hakim olursa tansiyon düşürülürse ve bir diyalog içinde meselelere bakılırsa bunun etkileri sınırlı kalacaktır. Ama tersine, çatışmayı tırmandırıcı yaklaşımlar güç kazanırsa bunun da tabii olumsuz etkileri daha fazla olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘KALICI ETKİ BEKLEMİYORUM’

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Yılmaz, Türkiye’nin süreçteki tavrına ilişkin, “Biz Türkiye olarak sağlıklı bir tavır, insani bir tavır sergilemeye devam edeceğiz. Gerilimin düşmesi için, gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Bütün bölgeye, dünyaya ne kadar etki ediyorsa Türkiye’ye de etkisini o ölçüde düşünmek gerekir. Doğrudan büyük bir etkisini beklememek gerekir. Piyasalarda geçici dalgalanmalar olabilir ama enerji piyasalarında çok kalıcı bir etki beklemiyorum. Çok köklü, büyük bir ekonomik etki tahmin etmiyorum” dedi. Cevdet Yılmaz, döviz kurlarına ilişkin ise, “Serbest kur sistemindeyiz. Dolayısıyla günlük, haftalık, gelişimlere göre elbette artışlar, inişler ve çıkışlar olacaktır ama bu belli bir bant içerisinde gerçekleşecektir. Ani yüksek bir hareket beklemiyoruz. Önümüzdeki dönemde daha istikrarlı bir ekonomiye doğru gideceğiz. Ve istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz” yorumunda bulundu.

YASTIK ALTINDA 300 MİLYAR DOLARLIK ALTIN

Yastık altındaki altınla ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek, “1980’lerden bu yana 300 milyar doların üzerinde bir rakam çıktı” dedi. “Altın alınmasın” demediklerini kaydeden Yılmaz, önemli olanın altının sisteme dahil edilmesi olduğunu davurguladı. Diğer yandan, dolar alıp evde tutmanın aslında ABD’ye sıfır faizle kredi vermek anlamına geldiğinin de altını çizden Yılmaz, “Bankacılık sistemi içinde tutun ki ekonomiye katkıda bulunsun. İki yönlü faydası var; elinde tutan tasarruf sahibine gelir sağlar. Makro olarak da Türkiye’nin daha az borçlanmasına katkı sağlar. Hem kendi faydaları için hem toplumun faydası için kaynaklarını sisteme dahil etsinler” diye konuştu.

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Ayaktakiler: Neşe Karanfil, Selçuk Böke. Oturanlar: Ebru Karatosun, Gonca Şenay, Cevdet Yılmaz, Hande Fırat, Hacer Boyacıoğlu

ENFLASYONLA MÜCADELE

‘2026’DA TEK HANEYİ YAKALAYACAĞIZ’

Yılmaz, enflasyonda bu yıl sonu için yüzde 65’lik tahmini hatırlatarak, çalışmayı Merkez Bankası ile birlikte yaptıklarını dile getirdi. Aylık enflasyonun temmuz ve ağustosta yüksek geldiğini hatırlatan Yılmaz, bunun petrol fiyatlarının artması, bütçe için alınan tedbirler, kurda düzeltme gibi çeşitli nedenlerini olduğunu kaydetti. Yılmaz, “Aylık bazda düşüşler göreceğiz. Zaten başladı. Geçen ay yüzde 5’in altında geldi. Yıllık bazda düşüş için 2024 ortalarını bekliyoruz. Çünkü bir baz etkisi oluştu. Bir yıl sonra bazdan çıkmış olacak. Ondan sonraki süreçte 2025’te etkilerini göreceğiz. 2026’da tek haneyi yakalayacağız” dedi.

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EMEKLİYE 5 BİN TL DESTEK

‘KEŞKE DAHA FAZLASINI YAPABİLSEK’

CEVDET Yılmaz, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye ile ilgili olarak, başta deprem harcamaları olmak üzere ağır bir yük altında olduklarını belirttikten sonra, “Keşke daha fazlasını yapabilsek. Son dönemlerde emeklilerimize yönelik çok ciddi bir beklenti, talep oluştu. Bir nebze olsun bunu rahatlatma yönünde bir adım atıldı. Çok geniş bir kitle tabii. Attığımız her adımın çok ciddi bir malum yansıması oluyor. Son alınan bu kararın etkisi 60 milyar liranın üzerinde” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, emekli maaşları ile ilgili yıl sonuna doğru yine bir çalışmanın yapılacağını da hatırlattı.

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YENİ EVLENENLERE KREDİ

‘YAŞ ARALIĞI OLACAK’

Yılmaz, yeni evleneceklere verilecek olan kredi ile ilgili belli şartlar konulacağını dile getirerek, “Deprem bölgesinde pilot uygulamaya başlatacağız. Hedef kitle, sistem ne olacak, belli bir yaş aralığı olacak. Bunları Aile bakanlığı ile çalıştık. İlk evlilik olacak. Kredi alacaklara bir takım eğitimler vereceğiz” dedi. Gençlere 10 GB düzenlemesinde altyapının oluşturulduğunu kaydeden Yılmaz, “Üç operatörle de anlaşma sağlandı, aynı fiyattan ve oldukça da makul bir anlaşma yaptık. Detayları netleştiriliyor kısa sürede başlayacak. Yıl bitmeden olur” dedi.