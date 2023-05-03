Yangın söndürme uçağı teslim töreni... Erdoğan uçağa imza atıp üzerine yazdı: Nefes

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı.

UÇAĞA İMZASINI ATIP 'NEFES' YAZDI

Erdoğan yangın söndürme uçağını imzaladı ve üzerine 'NEFES' ismini yazdı. Erdoğan teslim töreninin ardından memleketi Rize'ye hareket etti.

Törendeki gelişmeleri CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan aktardı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarda kullanacak olan 6 adet hava aracını inceledi. Erdoğan, bir yanına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi diğer yanına Orman Genel Müdürü Bekir Karaca'yı alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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YERLİ İMKANLARLA TUSAŞ'TA ÜRETİLDİ

Bir adet yangın söndürme helikopteri, 4 adet air traktör model amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet de insanlı keşif uçağı envantere alındı. Yangın söndürme hava araçları orman yangının yönetimi konusunda büyük bir güç olacak. Yerli imkanlarla TUSAŞ'ta üretilen helikopter Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Erdoğan, tören sırasında 'Hadi hayırlı olsun' ifadesini kullandı.

UÇAĞA 'OTAĞI' İSMİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende 1 adet insanlı keşif uçağını da inceledi ve bu uçağa 'Otağı' ismini verdi.

75 HELİKOPTER, 21 UÇAK, 8 İHA İLE MÜCADELE EDİLECEK

Orman Bakanlığı'nın orman yangınıyla mücadele için 75 helikopteri, 21 uçağı ve 8 İHA'dan oluşan hava gücü hizmete devam edecek.