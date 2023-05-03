Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Yangın söndürme uçağı teslim töreni... Erdoğan uçağa imza atıp üzerine yazdı: Nefes

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Yangın Uçakları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 13:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın söndürme uçakları teslim törenine katıldı. Erdoğan, uçaklardan birine imzasını atıp uçağın ismi olan 'NEFES' yazısını yazdı. Erdoğan daha sonra personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı. 

UÇAĞA İMZASINI ATIP 'NEFES' YAZDI

Erdoğan yangın söndürme uçağını imzaladı ve üzerine 'NEFES' ismini yazdı. Erdoğan teslim töreninin ardından memleketi Rize'ye hareket etti. 

Yangın söndürme uçağı teslim töreni... Erdoğan uçağa imza atıp üzerine yazdı: Nefes

Törendeki gelişmeleri CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan aktardı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarda kullanacak olan 6 adet hava aracını inceledi. Erdoğan, bir yanına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi diğer yanına Orman Genel Müdürü Bekir Karaca'yı alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yangın söndürme uçağı teslim töreni... Erdoğan uçağa imza atıp üzerine yazdı: Nefes

Haberin Devamı

YERLİ İMKANLARLA TUSAŞ'TA ÜRETİLDİ

Bir adet yangın söndürme helikopteri, 4 adet air traktör model amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet de insanlı keşif uçağı envantere alındı. Yangın söndürme hava araçları orman yangının yönetimi konusunda büyük bir güç olacak. Yerli imkanlarla TUSAŞ'ta üretilen helikopter Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Erdoğan, tören sırasında 'Hadi hayırlı olsun' ifadesini kullandı.

UÇAĞA 'OTAĞI' İSMİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende 1 adet insanlı keşif uçağını da inceledi ve bu uçağa 'Otağı' ismini verdi. 

75 HELİKOPTER, 21 UÇAK, 8 İHA İLE MÜCADELE EDİLECEK

Orman Bakanlığı'nın orman yangınıyla mücadele için 75 helikopteri, 21 uçağı ve 8 İHA'dan oluşan hava gücü hizmete devam edecek.

Gözden KaçmasınBakan Nebati: Enflasyonun bu yıl içinde daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruzBakan Nebati: Enflasyonun bu yıl içinde daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruzHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTüm gözler Türkiyede... Alman basınından dikkat çeken yorum Washington Post adını koydu: Dünyanın en önemli seçimiTüm gözler Türkiye'de... Alman basınından dikkat çeken yorum! Washington Post adını koydu: Dünyanın en önemli seçimiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Yangın Uçakları

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles