CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

BugÃ¼n anlamlÄ± bir gÃ¼n. Zira Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde aynÄ± zamanda ekonomi reformlarÄ± tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Bu da bizim ekonomik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n inÅŸallah deÄŸiÅŸik bir yapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±na vesile olacak.

Ekonomiyi yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim, istihdam ve ihracat temelinde bÃ¼yÃ¼tme amacÄ± bulunuyor. Ä°hracatta yeni rekorlar kÄ±ran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz.Â

ProgramÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼recinde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z taraflarla bir araya gelerek talep ve teklifleri dinledik. SÄ±k sÄ±k ekibimle bir araya geldim. DeÄŸerlendirmeleri bu ÅŸekilde yaparak son ÅŸeklini verdik.

Bu sÃ¼reci en baÅŸÄ±ndan bu yana takip ettik, nihai sonucunu vardÄ±k.Â

TÃ¼rkiye'nin bu Ã¼Ã§ kelimenin altÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ã§iziyorum. TÃ¼rkiye'nin istihsal mÃ¼cadelesini istiklal ve istikbal mÃ¼cadelesi kadar Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'yi dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 ekonomisinden biri haline getirmek iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸarak hedeflerimize ulaÅŸacaÄŸÄ±z.Â Ãœretimde verimlilik artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayarak potansiyel bÃ¼yÃ¼memizi arttÄ±racaÄŸÄ±z.

YakÄ±n tarihe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã¼lkelerin ekonomilerinin siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve gÃ¼ven ikliminin bozulmasÄ±ndan etkilendiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz de 2002 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin yÃ¶netimini devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan beri TÃ¼rkiye'yi istikrar ve gÃ¼ven esasÄ±nda gÃ¼Ã§lendirmeyi hedefliyoruz.

Tek baÅŸÄ±mÄ±za iktidarÄ±nda bulunduÄŸumuz hÃ¼kÃ¼metlerimizde sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in tetikte olduk. Ãœlkemizi 2023 hedeflerinin rotasÄ±nda tutmayÄ± baÅŸardÄ±k. Ãœlkemizin yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtirme talebimizin sebebi eski yÃ¶netim sisteminin kÄ±rÄ±lganlÄ±klarÄ±nÄ± yakÄ±ndan gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olmamÄ±zdÄ±r.

Cumhur Ä°ttifakÄ±'yla TÃ¼rkiye'yi bu kÄ±rÄ±lgan siyasi iklimden kurtardÄ±k. Bundan sonra hiÃ§bir odak millete raÄŸmen devleti ve toplumu yÃ¶netme hevesine kapÄ±lamayacaktÄ±r.Â Â

TÃ¼rkiye bÃ¶lgesel nice krizlere raÄŸmen gÃ¼cÃ¼nÃ¼ koruyor. Yeni yÃ¶netim sistemimizin gerektiÄŸinde geliÅŸtirilmek suretiyle asÄ±rlar boyunca gÃ¼ven ikliminin teminatÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz.

Yeni ve sivil anayasa ile birlikte bu yÃ¶nde ihtiyaÃ§ duyulan bazÄ± adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± 18 yÄ±lda Ã¼lkemizde kurduÄŸumuz gÃ¼Ã§lÃ¼ altyapÄ±nÄ±n hem de yÃ¶netim sistemimizin adeta sÄ±namasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Her alanda bu sÄ±namayÄ± baÅŸarÄ±yla verdik. Elbette sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±k, yaÅŸÄ±yoruz. Ama Ã¼stesinden gelinmeyecek sÄ±kÄ±ntÄ±lar deÄŸildir.

GeliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan Ã¼lkelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda TÃ¼rkiye'nin bu kriz sÃ¼recinde olumlu yÃ¶nde nasÄ±l ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rebiliyoruz.

2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya ekonomisi yÃ¼zde 3.5 kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼. KÃ¼resel ticaret yÃ¼zde 10'a yakÄ±n daraldÄ±. UluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mlar yÃ¼zde 42 azaldÄ±. KÃ¼resel borÃ§ toplamÄ± 282 trilyon dolara ulaÅŸarak tarihin en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼. GÄ±da fiyatlarÄ± son 6.5 yÄ±lÄ±n, metal fiyatlarÄ± da 9.5 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±.

Ãœstelik yapÄ±lan analizler 2023 yÄ±lÄ±na kadar dahi 85 yoksul Ã¼lkenin aÅŸÄ±ya ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.Â

DÃ¼nyada bunlar yaÅŸanÄ±rken TÃ¼rkiye ne yaptÄ±? CevabÄ±mÄ±z gayet basitti. Ã–ncelikle hiÃ§bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in devletimizin tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± seferber ettik.

Elimizdeki imkanlar kendi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte tÃ¼m dost ve kardeÅŸlerimizle paylaÅŸtÄ±k.Â

HiÃ§bir insanÄ±mÄ±zÄ± salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§aresiz ve tek baÅŸÄ±na bÄ±rakmadÄ±k. Sosyal destek programlarÄ±nÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ± geniÅŸleterek ihtiyaÃ§ sahibi herkesin yanÄ±nda olduk. SalgÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± etkilere karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir direnÃ§ sergiledik.

Proaktif, esnek ve etkili politikalarÄ± hayata geÃ§irerek TÃ¼rkiyeâ€™yi pek Ã§ok Ã¼lkeden olumlu yÃ¶nde ayrÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k.

2020 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 1.8 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼k. G20 Ã¼lkeleri arasÄ±nda ekonomisini bÃ¼yÃ¼ten iki Ã¼lkeden biri olduk, Ã‡inâ€™in ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada yer aldÄ±k.

AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶nlemlerle birlikte ekonomisini bÃ¼yÃ¼ten nadir Ã¼lkelerden biri olmayÄ± baÅŸardÄ±k. Yetkin insan kaynaÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k avantajlarÄ±mÄ±zdÄ±r. Ãœzerine daha gÃ¼Ã§lÃ¼ biÃ§imde odaklanmamÄ±z gereken hususlar olduÄŸunu biliyoruz.

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda insan haklarÄ± eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±k. Ã–zel sektÃ¶rÃ¼ ve kamu tarafÄ±nÄ± disipline edici reformlarÄ±mÄ±zÄ± kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Ãœlkemizi gÃ¼Ã§lendirecek reformlarÄ± hayata geÃ§irecek adÄ±mlarÄ± hiÃ§ tereddÃ¼t etmeden atÄ±yoruz. Reform programÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¶nlerimizi perÃ§inlerden, sorun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yerlere gerÃ§ekÃ§i ve ayaklarÄ± yere basan Ã§Ã¶zÃ¼mler getiriyoruz.Â BugÃ¼ne kadar hiÃ§bir problemi halÄ±nÄ±n altÄ±na sÃ¼pÃ¼rmedik, gÃ¶rmezden gelmedik.

TÃ¼rkiye salgÄ±n sonrasÄ± Ã¶zellikle bu dÃ¶nemin ekonomik yapÄ±lanmasÄ±na uygun ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve gÃ¼Ã§lÃ¼ kaliteli bir bÃ¼yÃ¼meyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktÄ±r.

BÃ¼yÃ¼menin toplumun her kesiminin refahÄ±nÄ± artÄ±racak ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmesi olmazsa olmazÄ±mÄ±zdÄ±r.

GÃ¼Ã§lÃ¼, saÄŸlam ve her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸoklara karÅŸÄ± direnÃ§li bir ekonomiye giden yol makrokenomik istikrarÄ±n tesisinden ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan geÃ§iyor. AÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±mÄ±z reforlarÄ±n omurgasÄ±nÄ± makroekonomik ve yapÄ±sal reformlar oluÅŸturuyor.Â

Ä°lk reform alanÄ±mÄ±z risklere karÅŸÄ± daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kamu maliyesi yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak olacaktÄ±r. Mali disip lin en temel Ã¶nceliÄŸimizdir.Â Ä°kide bir fiyat istikrarÄ± diyorlar ya, bir onu artÄ±k bir kenara koyduk. Yeni dÃ¶nem dÃ¶rt temel Ã¼zerine oturtulacak, yatÄ±rÄ±m, istihdam, Ã¼retim ve ihracat.

DÃ¶ner sermayeleri gÃ¶zden geÃ§iriyor, verimli olmayanlarÄ± kapatÄ±yor, diÄŸerlerini kademeli ÅŸekilde merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esine Meclis kapsamÄ±na alÄ±yoruz.

BÃ¶ylece bÃ¼tÃ§ede birlik ilkesini gÃ¼Ã§lendirmiÅŸ oluyoruz. Kamu idarelerinde tasarrufu yansÄ±tacak Ã¶nemli dÃ¼zenlemeleri hayata geÃ§iriyoruz. Kamuda araÃ§ kiralanmasÄ±, temsil ve karÅŸÄ±lama gibi konulara sÄ±nÄ±rlama getiriyoruz. Kamu kurumlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ±nÄ±, yÃ¶netim verimliliÄŸi ve etkinliÄŸi Ã§erÃ§evesinde gÃ¼Ã§lendiriyoruz. Mahalli idarelerde mali disiplini gÃ¼Ã§lendirecek ve borÃ§ stoÄŸunun artmasÄ±nÄ± engelleyecek dÃ¼zenlemeler yapÄ±yoruz.

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ÅžeffaflÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak gayesiyle bÃ¼tÃ§e sonuÃ§larÄ±nÄ± 3 ayda bir kamu maliyesi raporu ile milletimizle paylaÅŸÄ±yoruz. Her bir kuruÅŸ verginin nereye harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmesi iÃ§in bunu temin ediyoruz.

BugÃ¼nlerde birÃ§ok Ã¼lke milli gelirinin kat be kat Ã¼zerine Ã§Ä±kan borÃ§larÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye'de bu durum yÃ¼zde 41 seviyesidir. AB Ã¼lkelerinin borÃ§luluk ortalamasÄ± yÃ¼zde 90'a yakÄ±n. YÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mali disiplin geleneÄŸi sayesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ borÃ§ yÃ¶netimi sistemine sahibiz.

DÃ¶viz cinsi borÃ§larÄ±n toplam borÃ§ stoÄŸu iÃ§erisindeki payÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yoruz. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kendi paramÄ±zla borÃ§lanacak TL cinsi senetleri kullanacaÄŸÄ±z. BorÃ§lanmanÄ±n ortalama vadesini piyasa ÅŸartlarÄ±na uygun ÅŸekilde artÄ±rÄ±yoruz. Hazine nakit yÃ¶netimini daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale getiriyoruz.Â Hazine dÄ±ÅŸÄ±nda kalan kurumlarÄ±n hesabÄ±nÄ± tek hesapta toplayarak nakit verimliliÄŸini saÄŸlÄ±yoruz.

Esnaf kardeÅŸlerime mÃ¼jde vermek istiyorum. KÃ¼Ã§Ã¼k esnafa yÃ¶nelik vergi muafiyeti de yer alÄ±yor. Basit usulde vergilendirilen kuafÃ¶r, tesisatÃ§Ä±, tuhafiyeci, marangoz, tornacÄ±, Ã§ay ocaÄŸÄ± iÅŸletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaÅŸÄ±k 850 bin esnafÄ±mÄ±zÄ± gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini de kaldÄ±rÄ±yoruz.

MÃ¼kelleflerin noter tasdiki ve muhafaza yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri hafifletilmiÅŸ olacak. Vergi cezalarÄ±nda uzlaÅŸÄ±larÄ± geniÅŸletiyoruz. Ãœretimde verimlilik artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayarak potansiyel bÃ¼yÃ¼memizi artÄ±racaÄŸÄ±z.

TÃ¼rkiye dijital vergi dairesi uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlatÄ±yoruz. Dijital vergi asistanÄ± sistemini devreye alÄ±yoruz. Ã‡ifte vergilendirmeyi Ã¶nleme anlaÅŸmalarÄ±nÄ± revize ediyoruz.

Kamuya sÃ¼resinde Ã¶denmeyen borÃ§larÄ±n tek bir idare tarafÄ±ndan tahsil edilmesini saÄŸlayarak sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m getiriyoruz.

MÃ¼kelleflerimizin uzun sÃ¼reye yayÄ±lan denetimlerden kaynaklanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± da Ã§Ã¶zÃ¼yoruz.Â

SektÃ¶rel kamu alÄ±mlarÄ± kanununu Ã§Ä±karmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlÄ±yoruz. Kamu ihalelerine katÄ±lacak firmalarÄ±n liyakat ve yetkinliklerini inceleyip kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yoruz.

Kamunun ekonomide Ã¶lÃ§ek oluÅŸturma gÃ¼cÃ¼nden azami seviyede faydalanmak istiyoruz.Â Kamu alÄ±mlarÄ±nÄ± yerli Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nlendirerek, yurt iÃ§i sanayinin bÃ¼yÃ¼mesine ve Ã§eÅŸitlenmesine katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz.Â Kamunun ithal Ã¼rÃ¼n kullanÄ±mÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in sanayileÅŸme icra komitemizin Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

Åžehir hastaneler tÃ¼m dÃ¼nyada takdir gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BÃ¶ylece yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n tek bir kanun ile muhatap olmasÄ±nÄ± Ã¶ncelikli hale getirilmesini hedefliyoruz.

KÄ°T'lerimizi reforma tabi tutmak Ã¼zere bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±yoruz. AmacÄ±mÄ±z mevcut KÄ°T'lerden gÃ¼Ã§lÃ¼ ve rekabetÃ§i kÃ¼resel ÅŸirketler Ã§Ä±karmaktÄ±r.Â

Pek Ã§ok Ã¼lkeden pozitif ayrÄ±ÅŸarak yeni bir baÅŸarÄ± hikayesi yazacaÄŸÄ±z.Â Bu sene iÃ§in yÃ¼zde 4,3'ten yÃ¼zde 3,5'a revize ettiÄŸimiz bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ± hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaÅŸacaÄŸÄ±z.Â SalgÄ±nÄ±n devam etme riskini gÃ¶zardÄ± etmiyoruz, bÃ¼tÃ§ede bu anlamda mali alanÄ± yeteri kadar geniÅŸleterek, salgÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z.Â

Ã–ncelikli Ã¶nlemlerimizden biri enflasyonla mÃ¼cadele, hedefimiz tek haneli dÃ¼ÅŸÃ¼k enflasyona ulaÅŸmak. Enflasyondaki yÃ¼kseliÅŸin hem yapÄ±sal hem de dÃ¶nemsel sebepleri vardÄ±r. Ãœlkeler kuraklÄ±k ve salgÄ±nÄ±n sÃ¼rÃ¼yor olmasÄ± sebebiyle gÄ±da stoklarÄ±nÄ± artÄ±rma eÄŸilimindeler. Erken uyarÄ± sistemi kuruyoruz. Erken uyarÄ± sistemi Ã¼zerinden Ã¶zellikle Ã¼retim, toptan ve perakende aÅŸamasÄ±nda gÄ±da zincirinin tamamÄ± anlÄ±k olarak takip edilerek raporlanacaktÄ±r.

GÄ±da tarafÄ±nda kayÄ±p ve israfÄ±n azaltÄ±LmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§iyoruz. Ãœlkemizde 19 milyon ton gÄ±da israf ediliyor. Ä°ÅŸletme baÅŸÄ±na israf yÄ±lda 4 tonun Ã¼zerindedir. Bu gidiÅŸata dur demek iÃ§in harekete geÃ§iyoruz. Tarlada ve hallerde kalan sebzeleri piyasa kazandÄ±racak sistem getiriyoruz.Â Dijital tarÄ±m ile her Ã¶lÃ§ekteki Ã§iftÃ§i Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§in pazar bulabilecek, satÄ±cÄ± da Ã¼rÃ¼n tedarik edebilecektir.

TarÄ±mda fiyat dalgalanmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeli tarÄ±m mekanizmalarÄ± geliÅŸtiriyoruz. Hal yasasÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da hÄ±zla tamamlÄ±yoruz.

GÄ±da sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan israfÄ± yÃ¼zde 2 azaltsak 10 milyar TL tasarruf elde etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z.

Enflasyonda risk oluÅŸturan yapÄ±sal ÅŸoklarÄ± deÄŸerlendirmek, gerekli politikalarÄ± belirlemek ve yÃ¶netmek iÃ§in fiyat istikrarÄ± komitesini tesis ediyoruz.

Finansal istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesi de Ã¶ncelikli konularÄ±mÄ±z arasÄ±ndadÄ±r. TÃ¼rk bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ finansal saÄŸlamlÄ±k gÃ¶stergelerinde pek Ã§ok Ã¼lkeye kÄ±yasla gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. SektÃ¶rÃ¼n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha Ã§ok gÃ¼Ã§lendirmek istiyoruz. SalgÄ±nÄ±n olumsuzluklarÄ±nÄ± bertaraf etmek iÃ§in bazÄ± tedbirler alÄ±yoruz. Sorunlu kredisi bulunsa da yaÅŸama ÅŸansÄ± bulunan ÅŸirketlerin doÄŸru yÃ¶nlendirilmesi geliyor. SÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan ÅŸirketlerin ayakta kalmasÄ± iÃ§in bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde operasyonel yeniden yapÄ±landÄ±rma oluÅŸumlarÄ±nÄ± teÅŸvik ediyoruz.

Sorunlu kredilerine yÃ¶nelik giriÅŸim sermayesi fonlarÄ± iÃ§in mevzuat altyapÄ±sÄ± oluÅŸturuyoruz.

KatÄ±lÄ±m finans sektÃ¶rÃ¼ tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplanÄ±rken, sektÃ¶re yÃ¶nelik bir merkezi danÄ±ÅŸma kurulu da hayata geÃ§iriliyor. Ãœlkemizin tÃ¼m kredi ve risk verilerinin toplandÄ±ÄŸÄ± risk merkezini yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz.Â Troy'u ayrÄ± bir ÅŸirket Ã§atÄ±sÄ± altÄ±na alÄ±yoruz.

Finans sisteminin bir diÄŸer sac ayaÄŸÄ± olan sermaye piyasalarÄ± tarafÄ±nda dÃ¼zenlemelerimiz olacaktÄ±r. Åžirketlerin halka arz sÃ¼reÃ§lerini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Sermaye piyasalarÄ±nda Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in projelere iliÅŸkin dÃ¼zenlemeleri tamamlÄ±yoruz. Bu yatÄ±rÄ±mlara vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da iÅŸtirak edebilmesini mÃ¼mkÃ¼n hale getiriyoruz. UluslararasÄ± finans piyasalarÄ±nda yoÄŸun talep gÃ¶ren yeÅŸil tahvil piyasasÄ±na dÃ¶nÃ¼k altyapÄ± oluÅŸturarak teÅŸvik ediyoruz. Dijital paranÄ±n ekonomik ve hukuki altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturacak adÄ±mlarÄ± atÄ±yoruz.

Tahvil garanti fonu kuruyoruz. Bu fon temerrÃ¼t durumunda yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n paralarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± almasÄ±nÄ± garanti edecek.

BES'in geliÅŸmesi ve derinleÅŸmesine katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz.Â BES'i Ã§ok daha geniÅŸletilmiÅŸ kesimlere yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz, 18 yaÅŸ altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sisteme girmesinin Ã¶nÃ¼ndeki engelleri kaldÄ±rÄ±yoruz. Bu sÃ¼reci yÃ¼zde 25 devlet katkÄ±sÄ±yla kamunun Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu da yerine getiriyoruz.Â BÃ¶ylece tasarruf alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve finansal okuryazarlÄ±k bilincinin geliÅŸmesini teÅŸvik ediyoruz.Â SandÄ±k ve vakÄ±f gibi kurumlarÄ±n emeklilik birikimlerinin 2023 yÄ±lÄ± sonuna kadar BES'e aktarÄ±mÄ±na imkan veriyoruz.

TÃ¼rkiye birÃ§ok alanda gelecek vadeden iÅŸler geliÅŸtiriyor. Gururumuzu kabartan bu gibi projeler aksamasÄ±n diye kitle fonlamasÄ± platformlarÄ±nÄ± hayata geÃ§iriyoruz.

Cari aÃ§Ä±kla mÃ¼cadelede 3 temel politikayÄ± takip edeceÄŸiz, ilki yapÄ±sal cari aÃ§Ä±ÄŸa odaklanÄ±yoruz, ikinci ihracatÄ±n tabana yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sanayi yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ destekliyoruz.Â Potansiyeli olup hiÃ§ ihracat yapmamÄ±ÅŸ KOBÄ°'leri ihracata teÅŸvik edeceÄŸiz.

Siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hakim olduÄŸu 1990'larda ihracatÄ±mÄ±z da aynÄ± kaderi paylaÅŸÄ±yordu. Bizim iktidarÄ±mÄ±zla birlikte ihracatta gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir hareket baÅŸlÄ±yor. Makine, ekipman ihracatÄ± hÄ±zla artÄ±yor. 60 kÃ¼sÃ¼r sene sonra nihayet bu dÃ¶nemde sanayide bÃ¼yÃ¼k bir geliÅŸime ÅŸahitlik ediyoruz. Bu baÅŸarÄ±yÄ± takdir etmekle birlikte yeterli gÃ¶rmÃ¼yoruz. Ä°hracatÄ±mÄ±zÄ±n kilogram baÅŸÄ±na deÄŸeri dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. YapÄ±sal cari aÃ§Ä±kla mÃ¼cadele bu yÃ¼zden Ã¶nemli ve gereklidir.

Kredi garanti fonu teminatÄ±yla 5-6. bÃ¶lgelerde yapÄ±lacak imalata dayalÄ± ithal ikamesi saÄŸlayan sektÃ¶rlere uzun vadeli krediler veriyoruz.

Ä°laÃ§tan aÅŸÄ±ya, medikal cihazlardan biyoteknolojik Ã¼rÃ¼nlerin yurt iÃ§i imkanlarla geliÅŸtirilmesi ve Ã¼retilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n sorumluluÄŸunda geliÅŸtirilecektir.

KÃ¼resel rekabet kazanmak iÃ§in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde YazÄ±lÄ±m ve DonanÄ±m EndÃ¼strileri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruyoruz.

Enerji alanÄ±nda hammadde zengini bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortadadÄ±r. Enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltan uygulamalarÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. DoÄŸal gaz piyasalarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz. Madencilik, petrol ve doÄŸal gaz arama ve Ã¼retiminde yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ± iyileÅŸtiriyor, yatÄ±rÄ±m gÃ¼vencesini artÄ±rÄ±yoruz. Sanayimizde kapasite artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacak ve rekabet gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ bir Ã¼st basamaÄŸa taÅŸÄ±yacak adÄ±mlar atÄ±yoruz.Â Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda lojistik merkezleri kuruyoruz.Â YÃ¼ksek teknolojili mal ve hizmet Ã¼retiminde kÃ¼melenmeyi teÅŸvik ediyoruz.Â TÃ¼rk Eximbank'Ä± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz.

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Ä°ÅžKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz.Â Ä°lave istihdam finansman desteÄŸi adÄ±yla yeni bir destek modeli getiriyoruz.

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