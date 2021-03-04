Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük potansiyele sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 üyesi olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde dönem başkanlığının devralındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan videokonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelere işbirliklerinin artırılması yönünde çağrıda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu toplantıyla zirve dönem başkanlığını Pakistan’dan devralırken Bakanlar Konseyi Başkanlığını da Türkmenistan’a devrediyoruz. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi güçlü dayanışma, bölgesel işbirliği ile kazanabiliriz. Teşkilattan bu amaçla istifade etmeliyiz. Dönem başkanlığımız süresince açıkladığımız önceliklerle teşkilatımızı güçlendirmeye odaklandık. Küresel salgının meydan okumasına rağmen çalışmalarımızı sürdürdük.

157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşı çalışmasında büyük mesafe kaydettik. Ticari faaliyetlerin artırılması için büyük potansiyele sahibiz. Ancak kuruluştan bu yana ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı bir gerçektir.

EKOBANK'A ÜYELİK ÇAĞRISI

İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ekobank önemli bir kuruluş haline geldi. Ekobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrısını tekrarlıyorum. Gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleriyle ulaştırma alanında büyük yol kat ettik. Osmangazi ile Marmara Denizi'ni Kuzey-Güney doğrultusunda faaliyete geçirdik. Demiryolu projeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantıları pekiştirecektir. Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar Geçişi doğu ile batı arasındaki etkileşimi artıracaktır. Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seferlerin açılmasından memnuniyet duyuyoruz.

TURİZMDE TELAFİ YILI

2021 senesi turizm sektörü açısından kayıpların telafi edilmesi gereken bir yıl olması için hazırlıklara başladık. Karşılıklı işbirliği geliştirmeye hazırız.

Vizyon Fonu’nun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek için daha çok sahiplenmeli ve reform sürecini devam ettirmeliyiz.

AZERBAYCAN MESAJI

Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgalindeki topraklarını destansı bir zaferle azad kılmıştır. Teşkilat olarak Azerbaycan’la tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir. Ermenistan’ın da atacağı adımlarla bölgesel istikrarın yanında olmasını ümit ediyoruz. Asya’nın kalbinde bulunan Afganistan’da çatışmaların sonlandırılması ve barışın temsili konusunda tarihi dönemece girmiştir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.

Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek yardımcı olmaya davet ediyorum. Terörle mücadele ve uluslararası ilişkiler salgın şartlarında da önemini korumuştur.