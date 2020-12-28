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Ekonomi
Haber Giriş: 28.12.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere müjdesi!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere müjdesi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İngiltere ile yarın yapılacak serbest ticaret anlaşması ile yeni dönemin hayata geçeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatımız 25 Aralık itibariyle 2020 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Bu vesile ile dış ticaretimiz açısından önemli bir müjdeyi sizle paylaşmak istiyorum. İngiltere'nin AB'den ayrılma takvimi perşembe günü başlıyor. Yapılan uzun müzakereler sonrasında İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın bu anlamanın imzaları atılıyor. Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında açılamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye AİHM'in Demirtaş kararı sonrası yaptıkları açıklamalara sert tepki göstererek, "Mesela AİHM'in aykırı bir karar sergiledi. Biz de çıktık bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu izin vermeyiz dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar" dedi. Erdoğan ayrıca, Çin'den gelecek olan koronavirüs aşılarının geliş tarihiyle ilgili olarak "Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların yılbaşından önce ülkemize gelmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı
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