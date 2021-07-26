Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'afet bölgesi' açıklaması! 'Vergi ve SGK prim ödemeleri ertelenecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan afet bölgesiyle ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:
Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan ediliyor. Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Afet bölgesi ilan edilen bölgelerde:
- Vergi ertelemesi uygulanacak
- Esnafımıza yönelik SGK prim ödemeleri ertelenecek
- Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak
- Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek
- Acil destek paketi hazırlanacak
- İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak
Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2021
Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Ym9J8SXkH3
DÜZCE
Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri
RİZE
Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize Merkez'e bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi Tunca beldesi ve çevre köyleri; Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köyler
ARTVİN
Arhavi ve Murgul ilçeleri