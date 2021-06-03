Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak! Uzmanlar 'müjde' haberi için ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yeni müjde haberi verdi, meraklı bekleyiş başladı. "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Gas&Power Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış, Kıbrıs Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Necdet Pamir ve Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde haberi ile ilgili tahminleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

"KARADENİZ'DE YAPILACAK KEŞİFLER OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Gas&Power Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2020 yılında Karadeniz'de yapılan ve toplamda 405 milyar metreküplük bir büyüklüğe ulaşan doğal gaz keşfinin Türkiye için çok önemli ve tarihi bir keşif olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin petrolde yaklaşık yüzde 92, doğal gazda ise yüzde 99 ithalata bağımlı olduğunu belirten, Danış, "Stratejik bir emtia olan bu 2 üründe dışa olan bağımlılık arz güvenliği açısından bir risk oluşturuyor. Aynı zamanda Türkiye her yıl on milyarlarca doları petrol ve gaz ithalatı için yurt dışına ödüyor. Karadeniz'de geçtiğimiz sene yapılan keşif ve yarın açıklanması muhtemel yeni keşifler ülkemizin kendi yerli kaynakları olması hem de dışarıya olan bağımlılığın ve ithalatın düşürülecek olması nedeniyle oldukça önemli." dedi.

"İHTİYACIN 3'TE 1'İ SAKARYA SAHASINDAN ÜRETİLECEK"

Sakarya gaz sahasında ilk üretimin 2023 yılında başlamasının ve 2027 civarında yıllık yaklaşık 15 milyar metreküplük gaz üretimi yapılmasının planlandığını belirten Danış, "Güncel tüketim verileriyle hesapladığımız ülkemizin gaz ihtiyacının yaklaşık üçte biri Sakarya sahasından üretilecek. Diğer muhtemel yeni keşifler ve rezerv artışları da buna eklendiğinde 2030 sonrası Türkiye'nin gaz üretiminin büyük bölümünü Karadeniz'deki sahalardan karşılayacağını ön görebiliriz." diyerek şöyle devam etti:

Ülkemizin enerjide bağımsızlığını sağlaması, her yıl ödediği on milyarlarca dolarlık ithalatın yerli üretimle ikame edilerek karşılanacak olması ve en önemlisi kendi milli şirketimiz TPAO tarafından kendi sondaj gemilerimizle kendi mühendislerimiz ve işçilerimizin emeği ile yapılan bu keşifler ülkemizde bir petrol-doğal gaz ekosistemi yaratılmasına, ülkemizin uzun yıllardır çabaladığı bölgenin enerji ticaret merkezi olma hedefine sağlayacağı katkılar da dikkate alındığında önemi önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacak çok önemli adımlar.

MÜJDE NE OLABİLİR?

Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Danış, "Fatih geçtiğimiz günlerde Amasra-1 kuyusunda sondajını tamamlamıştı. Kanuni ise Türkali-2 kuyusunda çalışmalarını yürütüyor. Yarın açıklanması muhtemel bir rezerv artışı Türkali 1 ve 2 ile Amasra-1 kuyularındaki sondajlar neticesinde elde edilmiş olabilir.

Karadeniz'de Sakarya gaz sahasının çevresinde benzer özelliklerde başka alanların da olduğu pek çok kez ifade edildi. Yarın açıklanması muhtemel yeni keşif ve rezerv artışlarının önümüzdeki 5 yıllık dönemde başka yeni sahalarda yapılacak rezerv keşifleri ile devam etmesini bekliyorum." açıklamasında bulundu.

"YENİ KUYULARDAN GELEN BİLGİLER İLE İLGİLİ OLACAKTIR"

Kıbrıs Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Necdet Pamir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde ile ilgili olarak, "Tuna 1'den sonra Türkali 1 ve 2 kuyuları delindi. Bir de Amasra 1... Buralardaki gelişmeler ile ilgili bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Anımsarsanız 'Tek kuyu ile ve daha o kuyunun da hedef seviyesine 1100 metre kala, elde edilen bulgularla rezerv açıklanması bilimsel değildir. Yeni tespit kuyuları açıldıktan ve onlarda da sahanın uzanımı, geçirgenlik, gözeneklilik, vb. parametreleri, belirlenip uzun süreli akış testleri yapıldıktan sonra sonuçlar olumlu ise tahmini rezerv o zaman açıklanır. İlk kuyunun ortasında gaz gelişi varsa, bu bulgudur, kaynaktır. Rezerv için yukarıda belirttiğim ilave çalışmalar gerekir' demiştim." diyen Necdet Pamir, "Şimdi yeni kuyulardan elde edilen bilgiler doğrultusunda bir açıklama olacaktır. Ama bunların ne kadar gerçekçi olacağı hususunda bir veri yok elimde. Ben petrolcülüğün en temel ilkelerini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

YER ÜSTÜ TESİSLERİ İLE İLGİLİ BİR ANLAŞMA OLABİLİR

Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk ise yer üstü tesisleri ile ilgili bir gelişme olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sakarya sahasında sondaj için yer üstü tesislerinin mühendislik çalışmaları devam ediyordu. Büyük ihtimalle onlar ile ilgili bir anlaşma imzalanacağını tahmin ediyorum. Açıklanan rezerv miktarında da bir güncelleme olma ihtimali yüksek.

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