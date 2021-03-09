Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sermaye girişleri artıyor

Erdoğan, Boğaziçi Zirvesi kapsamında düzenlenen, BM Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi’nin hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası’nın tanıtımının yapıldığı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun ilan edildiği programa gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi:

EN AZ HASARLA ATLATTIK

“Koronavirüs salgını, beşeri ilişkilerimizden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş alana olumsuz etkiliyor. 2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar, salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla, salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık.

ÇİN’DEN SONRA İKİNCİ SIRADA

Büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktadır. Türkiye 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1.8’lik büyüme oranıyla, Çin’den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda BM Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi’nin açıklayacağı Sürdürülebilir Kalkınma Araçları Türkiye Yatırımcı Haritası önem taşıyor. Bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız. Bu süreçte yatırımların miktarı kadar elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının öneminin de farkındayız. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım eksik kalmış bir yatırımdır.”

ÖNEMLİ İMKÂNLAR SUNUYOR

“Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları insanlık için önemli imkanlar sunuyor” diyen Erdoğan, “Bu yenilikçi yaklaşımı günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz. Salgla birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde etki yatırımının daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Zirvede Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun ilan edilecek olmasını bu yönde atılacak önemli bir adım olarak görüyorum. Bizde etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

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