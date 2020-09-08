Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sıkıştırma gayretlerini boşa çıkaracağız... '‘Ekonomi rayına oturdu’

Kamu sigorta şirketleri, Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi adı altında, emeklilik ve hayat şirketleri ise Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleşti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

STRATEJİK HAMLE

Sigorta sektörüne yeni vizyon kazandıracağını inandığı stratejik hamleyi hayata geçirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle bu sürecin eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecek. Böylece 38 bölge, 2 bin 620 çalışanla 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Bu büyük birleşmeyle Türk sigortacılık sektörünü çok daha organize ve rekabetçi bir yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum. Atılan bu adımın sadece sigortacılık sektörüne değil finans piyasasına ve reel ekonomiye önemli katkıları olacaktır. Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon biriktirirse ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına o derece destek verecektir. Özellikle hayat sigortaları ve emeklilik sistemi uzun dönemli ve düşük maliyetli fon birikimine katkı sağlayan temel araçlardır. Devletin desteği ve teşvikiyle fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan BES’te yapılacak atılımlarla reel sektöre düşük maliyetli büyük kaynak sağlanabilecektir” diye konuştu.

YENİ DİNAMİZM KAZANDIRACAK

Birbirini tamamlayan kamu sermayeli altı köklü kurumlarının faaliyetlerinin tek çatı altında toplanmasının bu şirketlerin verimliliğini arttıracağına dikkat çeken Erdoğan, “Maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Türk sigortacılığının en önemli sorunu sektörün belli branşlarda yoğunlaşması ve yeni ürün geliştirmekte yetersiz kalmasıdır. Türkiye Sigorta, yenilikçi bakış açısıyla sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli misyon üstlenecektir. Yeni yapının kâr gayesi yanında sektör ve kamu yararını önceleyen bir zihniyetle çalışması sistemin yenilikçilik açığını da giderecektir. Önümüzdeki dönemde sektörde hem sigorta hem emeklilik tarafından önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz” dedi.

BÖLGESEL SİGORTA LİDERLİĞİ

Türkiye’de bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefine bir adım daha yaklaştıklarına inandıklarının altını çizen Erdoğan, “Adını gücünden alan Türkiye Sigorta’nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum. İlk çeyrekte yüzde 4.4 büyüyen Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçülme oranıyla bu ülkelerden ayrışmıştır. Bu tabloda salgının yayılmasına karşı aldığımız tedbirlerin ve uyguladığımız destek politikalarının çok büyük katkısı vardır. Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş, fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARA HIZ VERDİK

“Eskiler ‘sel gider izi kalır’ derler. Tüm dünyayı kasıp kavuran böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hizmetler sektörü ve turizm başta olmak üzere kimi işkollarında bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz bir gerçektir. Ancak biz diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde biz hem kamu hem de özel sektörümüze ve sektör yatırımlarımıza hız verdik. Dünyayla eşgüdüm içinde yaptığımız normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ayına ilişkin göstergeler yakalanan ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. Son dönemde sağladığımız finansmana erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde otomotiv ve konut satışlarında rekor kırdık.”

‘SIKIŞTIRMA GAYRETLERİNİ BOŞA ÇIKARACAĞIZ’

Tarih boyunca Türkiye’nin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenlerin silah olarak her zaman ekonomiye sarıldıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin işine, aşına, boğazındaki lokmasına kast ederek Türkiye’yi taviz vermeye ve iddialarından vazgeçirmeye çalışmışlardır. Türk ekonomisinin yeterince güçlü olmadığı dönemlerde maalesef neticede almışlardır. 2002’den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla bu pasif daireye son vererek ekonomide kaynak, zaman israfının önüne geçtik. Milletimizin rızkını Türkiye’nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon üzerinden sıkıştırma gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceğiz. IMF ile kapalı kapılar ardından pazarlığa tutuşanların bir daha Türkiye’yi eski günlerine döndürmesine asla izin vermeyeceğiz. Kritik virajdan geçiyoruz. Türkiye’nin hedeflerine ulaşması, birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanından koronavirüs ile mücadelesini başarıyla sonuçlandırılmasına bağlıdır” diye konuştu.

TÜRKİYE SİGORTA GLOBAL MARKA OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sigortacılık sektörü için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, şöyle dedi: “Sigortacılık sektörümüz bugünkü kapasitesi ile dünyada 39. sırada. Tabi bu büyük ve güçlü Türkiye hedefleri açısından ulaşmak istediğimiz hedeflerin çok gerisinde. Çok daha üst basamaklara çıkmayı, bu sektörde daha iyi durumda olan ülkeleri geride bırakmayı esas hedef olarak önümüze koyduk. Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta, reformist hamlelerin en önemli halkalarından birisi olacak. Kamunun gücü, Varlık Fonu’nun sağlayacağı güven ile Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kâr güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak.”

TOPARLANMA HİSSEDİLECEK

Türkiye Sigorta’nın global bir marka olma hedefiyle, Türkiye’deki sigorta sektörünü küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacağını belirten Albayrak şunları söyledi: “Türkiye, dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten, krizden geçtiği böyle bir dönemde yatırımlarına, projelerine, belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl COVID-19 salgını olmasaydı 40 milyar dolar turizm geliri bütçemizde vardı. Yılın ilk 8 ayında kaybettiğimiz turizm gelirlerini normal şartlar altında denkleme koyduğumuzda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye cari açık değil, cari fazla rakamıyla ağustos ayı itibariyle devam etmiş olacaktı. Çok yakın bir dönemde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız.”

BÜYÜK SIÇRAMA YAKALADIK

Otomobil üretiminde temmuz ayında yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 83.3 gibi çok büyük bir sıçrama yakalandığına vurgu yapan Erdoğan, “Otomobil satışları ise temmuz, ağustos döneminde yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 64.2 oranında yükseldi. Normalleşmeyle birlikte ihracatımızdaki toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Ülkemize gelen turist sayısının ilk 8 ayda 10 milyon sınırına ulaşması bir diğer önemli gelişmedir. Kredi büyümesinde görülen hızlanmaya karşılık bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, aktif karlılık oranlarıyla oldukça sağlıklı görünüme sahip olduğunun altını çizmek istiyorum” dedi.

AVANTAJLI ÜLKE TÜRKİYE

Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı direnç ile Türkiye’nin bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ülkemiz bu salgın sürecinde diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Milletimizin seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. İşte Türkiye Sigorta aynı zamanda bunun garantisi olacaktır. Ne karamsarlığa kapılacağız ne de rehavete gireceğiz. Ne kendimizi tamamen hayattan soyutlayacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi davranma gafletinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNLERDEN VAZGEÇİN

“Milletimizi bir kez daha ‘Tamam’ diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya davet ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım. Özellikle şu sigara olayına da gelin bu dönem ara verelim, içmeyin. Kendinize acıyın. Biz sizi seviyoruz onun için de acıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK POLİÇE ERDOĞAN’A

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hediyeye ilişkin, “Bu Türkiye Sigortamızın ilk poliçesi. Hangi alanda? Malum birkaç hafta öncesinde müjdesini verdiğiniz, Türkiye tarihi açısından da kritik bir öneme sahip, Türkiye Petrolleri’nde Fatih gemisinin açtığı Tuna-1 kuyusundaki Türkiye’nin dünya ölçeğinde de çok önemli gaz keşfiyle sonuçlandırdığı ve devam ediyor kazmaya hala, kuyusunun sigorta poliçesi. Sembolik anlamı da manevi, maddi anlamı da çok büyük bugünün anlamına binaen size takdim ediyoruz” dedi.