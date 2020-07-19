Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği fabrikanın temel atma töreninde konuştu: ‘60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü'

Türkiye'nin otomobili TOGG’un üretim tesislerinin temeli, ‘Yeniliğe yolculuk’ sloganıyla dün Gemlik’te atıldı. Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye’nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden rahatsızlık duyanlar hemen karalama kampanyasına başladı. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine eleştirdiler. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu bir dönemde her alanda projelerimize hız verdik” diye konuştu.

DÜNYADA SES GETİRDİ

Geçen aralık ayında Türkiye’nin otomobillerinin tanıtıldığını, örnek modellerin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “27 Aralık’ta kamuoyunun beğenisine sunduğumuz araçlar, milletimizden de çok yoğun takdir topladı. Anketler, milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz onyıllardır hasretini çektiği projeye büyük ilgi teveccüh gösterdi. Meyve veren ağaç taşlanırmış” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ SAHİPLENDİ

Hayatlarında bir tek çivi bile çakmamış olanların koro halinde iftira yarışına koyulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Menüsünden başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da, farı da varmış manşetleriyle seviyelerini, cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadık. Dalga geçmek niyetiyle attıkları manşetlerin hepsi atanların eline yüzüne bulaştı. 7’den 70’e 83 milyonun tamamı milletimizin her bir ferdi ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içerden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Biz de bu beklentileri boşa çıkarmamamız için gece gündüz çalıştık, çabaladık” dedi.

ZİNCİRİN ALTIN HALKASI

Erdoğan, “Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseldi. Bugün temelini attığımız Türkiye’nin otomobili fabrikası ise işte bu yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Bugün burada yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz” diye konuştu.

‘DEVLETİN HAZİNESİ BU İŞİ BİTİRMEYE YETER’

Herhangi bir aksilik olması halinde devletin hazinesinin bu işi bitirmeye yeteceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bu ülkeye bu millete güveniyoruz. Biz fırsat verildiğinde insanımızın neler başaracağını biliyoruz. Çin’de dış tasarım, Avrupa’da tasarım tescil sürecimiz bitti. Rusya, Güney Kore, Japonya ve Amerika’daki tasarım tescil süreçleri devam ediyor. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayıp, aracımızı 2022’nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. Avrupa’nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye’den yola çıkacak” dedi.

‘BURASI SADECE BİR FABRİKA DEĞİL’

İnşaatına başlanan fabrikanın sadece bir fabrika olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burası fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa üretim kompleksidir. Milli otomobillerimizin üretim öncesi, sonrasına kadar ki tüm süreçleri buradan idare edeceğiz. Tüm otomobillerin Ar-Ge ve tasarımı burada yapılacak seri üretime burada geçilecek. Test ve müşteri deneyim parkıyla fabrikamız doğrudan vatandaşımıza hizmet verecek” dedi.

Türkiye’nin Eti Maden eliyle dahi batarya için gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli olduğunun da altını çizen Erdoğan, “Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. Sanayi ve teknolojinin altın üçgeni olarak gördüğüm Gemlik, Bilişim Vadisi ve İstanbul’a bu projede çok iş düşüyor”dedi.

‘BAŞARIYA GİDEN YOL İHANETLE DOLU’

Dünyada bütün başarıların arkasında azim, cesaret ve mücadele olduğunu dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, mayınlarla, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur. Türkiye’nin bir asra yaklaşan kalkınma mücadelesinde bunların hepsi fazlasıyla yaşandı. Ülkemizin özellikle ekonomide, üretimde, sanayide, finansta, dış politika ve güvenlikte bağımsızlığını sağlamaya dönük tüm hamleleleri gizli bir elin müdahalesiyle hep engellenmiştir. Nuri Demirağ uçak fabrikası, Nuri Dilligil’in fabrikası merhum Erbakan hocamızın gümüş motor projesi birileri tarafından hep engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır. Rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle Türkiye’nin şeftali yerine motor üretmek istemesi daima birileri tarafından engellenmiştir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabrikanın yapılacağı alanı havadan inceledi.

‘VURGUN YEMEYİ GÖZE ALDIK’

“Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız” diyen korku lobisinin Türkiye’yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçtiğini belirten Cumhubaşkanı Erdoğan, “Devrim otomobilin hepimizin bildiği hazin hikayesi, mali ve yerli üretim hamlemizin serencamını bizlere tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Daha düşünce aşamasında engellenmeye çalışan bu projenin her safhası ayrı bir utanç ve ibret kaynağıdır. O dönemin CHP zihniyetindeki gazetelerini açıp baktığımızda ‘yerli otomobil fabrikası konusu boş lakırtıydı. Daha kablo üretemiyoruz, memleketimizde otomobil fabrikası kesinlikle kurulamaz’ diyen CHP’li yazarları görürüz. CHP’li siyasetçileri görürüz. Bunlar gibi daha çok yazı, makale, manşet utanç vesikası olarak arşivlerimizde durmaktadır. Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru için kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yola biz de vurgun yemeyi göze aldık ve alacağız” ifadelerini kullandı.

GENÇ GİRİŞİMCİLER TEDARİKÇİLER ARASINDA

Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni’nde, yılların hayalinin Gemlik’te gerçeğe dönüşeceğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili’nde önemli bir eşiği geride bıraktıklarını vurguladı. Bakan Varank, “Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak. Heyecanlı ama bir o kadar da gururluyuz. Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi” dedi.

HERKESİ İKNA ETTİLER

“TOGG’un tedarikçileri arasında, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up’lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor” diyen Varank, “Farklı düşünen ve özgün işler yapanlara örnekler vermek istiyorum. Bunlardan birisi Ankara’dan, ODTÜ Teknokent’ten çıkmış bir erken aşama girişim. Bu gençler otomobilimizin kameralarını üretecek. Kendilerini yakın zamanda ziyaret ettim. Kamera konusunda belli bir deneyim kazanmış bu firma, elektronik ve yazılım kabiliyetlerini, şimdilerde otomobil kamerası geliştirmeye odaklamış durumda. Projelerini TOGG’un teknik ekibine anlatıp bu işi başarabileceklerine herkesi ikna ettiler. Tabi bu firmanın bir özelliği daha var; söyleyince inşallah iş bozulmaz. Bu gencecik girişim yakında İsrail’e 2 bin kamera satacak.”

Bir diğer tedarikçinin Almanya’da yaşayan bir Türk girişimcinin kurduğu start-up olduğunu belirten Varank, “Akıllı yaşam teknolojileri alanında çalışan bu firma; otomobilin şehirle, yolla ve şarj istasyonlarıyla iletişimini sağlayan altyapıyı geliştiriyor. Çok daha basit bir ifadeyle, bu teknolojiyi kullandığınızda otomobiliniz, ağa bağlanan her şeyle konuşabilir hale geliyor” şeklinde konuştu.

NAVİGASYON SİSTEMİ

Son örneğin ise oldukça dikkat çekici olduğunu kaydeden Varank, şunları söyledi: “Bu tedarikçimiz, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanıyor. Böylece navigasyon sisteminin adeta gözünüzün önünde canlanmasını sağlıyor. Bakınız bu girişim ülkemizde kurulmasına rağmen, Türkiye’de kendine pazar bulamadığı için ABD’ye yerleşmiş."