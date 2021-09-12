Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye en öndeki yerini alacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu’na katıldı ve burada değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, şunları söyledi: “Yaşadığımız coğrafyayı bin yıldır vatanımız yapmak için verdiğimiz mücadelenin emsali yoktur. Bu coğrafyada son iki asırdır dünyanın en şiddetli saldırılarıyla karşı karşıyayız. Anadolu topraklarını bize çok görenler, milletimizi buradan kazıyıp atmak için çok uğraştılar. Milletimizin fedakarca yürüttüğü mücadele sayesinde vatanımızı korumayı başardık. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda millet olarak batının güvenlik ve refah seviyesine baktığımızda sanayi devrimini kaçırdığımızı görüyoruz. Bugün kardeş coğrafyalar olarak baktığımız yerler birer birer elimizden çıkarken, üzerimize binen yükün altında ezilmemeye çalışıyorduk. İstiklal harbini zaferle sonuçlandırarak kendimize yeni bir istikamet belirledik ama bu dönemde de rahat bırakılmadık. Büyük sıçramayı da önemli ölçüde kaçırdık. Dünya yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır.



SAPMAYA İZİN YOK

Geçmişteki fırsatları hep kaçırdık, bu defa nasıl oluyor da bu kadar özgüvenli konuşabiliyoruz. Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye bir Türkiye vardır. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını hortlatmak için uğraşanlar da yok değil. Hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah büyük Türkiye inşası yolundan en küçük sapmaya izin vermeyeceğiz.”

‘ARTIK SÖZ SAHİBİYİZ’

Milletin özellikle 2013’ten bu yana önlerine konulan her senaryonun gerisindeki gerçeği gördüğü için kendilerin desteği hiç esirgemediklerine dikkat çeken Erdoğan, “Vesayete karşı duruşa güç veren milletimiz terör örgütü, darbecilerle mücadelemizde hep yanımızda oldu. MÜSİAD bu mücadelenin hem iş dünyası, hem de yurt dışındaki katmanlarının şahididir. Türkiye’nin son 20 yılı bir önceki 200 yılından çıkarılan dersler ışığında demokrasi ve kalkınma mücadeleleriyle geçmiştir. Türkiye artık söz sahibidir, bu tartışılmaz. Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye’nin kayda değer yeri vardır” diye konuştu.

HIZLI TOPARLANMAYI TAKİP EDİYORUZ

SÖYLEDİKLERİ her sözün referansının 19 yıllık hizmet ve eserler olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomide darbe girişiminden kur saldırılarına, salgından afetlere kadar yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanmayı hep birlikte takip ediyoruz. Büyüme, istihdam, ihracat, yatırımlardaki hareket ortada. Üretim artışı ortada. Hali hazırda yaşanan sıkıntıların çoğu da ani ve büyük talebin karşılanmasındaki güçlüklerden kaynaklanıyor. Doğu Karadeniz’den başladı, Artvin, Rize, Kastamonu... Rabbime hamdolsun kimseye muhtaç olmadan bu millet küllerinden ayağa kalkarak anında buralardaki bu sıkıntıları aştık, aşıyoruz. Bir yıl içinde konutlara varıncaya kadar hepsini bitirecek ve sahiplerine teslim edeceğiz.”

‘KRİTİK İMTİHANI BAŞARIYLA VERECEĞİZ’

ÜZERLERİNDEKİ sorumluluğun büyük olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afganistan aynı şekilde, Azerbaycan aynı şekilde, Libya aynı şekilde. Libya’ya elimizin uzanması, Azerbaycan’a elimizin uzanması bölgedeki huzuru sağladı. Irak ve Suriye’de aynı şekilde. İnşallah beraberce bu kritik imtihanı da başarıyla vereceğiz. Türkiye şu anda dünyanın müstesna bir ülkesi olarak kabul ediliyor. Nasip olursa inşallah önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu için ABD’de olacağız. Hamdolsun BM Genel Kurulu binasının tam karşısında yeni Türk Evi Binası’nı bitirdik, 36 katlı ve açılışını yapacağız. Bu da Türkiye’nin nereden nerelere geldiğinin önemli bir ifadesi” dedi.

GELECEĞİ YAKALAMA PEŞİNDEYİZ

TEKNOLOJİYE dayalı üretimde Türkiye’nin kendi markalarını çıkarır ve dünyaya kabul ettirir seviyelere geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişte kaçırdıklarımıza ah vah etme değil, geleceği yakalama peşindeyiz. 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz.... Bundan sonraki süreç daha huzurlu, daha farklı olacak. Bu şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Gençlerimize bırakacağımız bir vasiyetimiz var. En büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendirileceği döneme giriyoruz. Akıncı’nın teslim töreninde gördüğüm gençlik beni çok etkiledi. 3 bin 500 genç orada bu eserin sahibiydi. Bu yarışı önde götüreceğiz. Bir kere azmettin mi tevekkül et, gerisine karışma. Ben böyle bir nesil gördüm. Şimdi bu nesil inşallah 2053’te farklı olacak. İşte karşımda MÜSİAD’ı da bu neslin büyükleri olarak görüyorum” dedi.



‘AB VE ABD’DE SEFALET DİZ BOYU’

‘AVRUPA, ABD’nin haline bakın’ diyen Tayyip Erdoğan, “Oralarda sefalet diz boyu. Bu millet böyle bir konuma düşmedi. Van, Bingöl’de yaşadık bunu. Bütün buraları yeniden ayağa kaldırdık. Yolumuza devam ediyoruz. Niye? Bizim medeniyet, kültür ve değerlerimiz farklı. Biz bunların hepsini de kısa sürede aşabilecek imkan ve kabiliyete sahip bir ülkeyiz. Netice itibariyle lafla peynir gemisi yürütmüyor, söylediğimiz her sözün referansı ve hedeflerini ortaya koyuyoruz. Bu ülke için büyük hayallerimiz var. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak arzu ettiğimiz seviyeye gelmeden bölgedeki dram ve trajedinin sona ermesi mümkün görülmüyor” ifadelerini kullandı.



YENİ BAŞKAN ASMALI OLDU

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 26. Olağan Genel Kurul’da MÜSİAD’ın yeni Genel Başkanı Mahmut Asmalı oldu. MÜSİAD’ın yeni yönetim kurulunda Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar da yer aldı.

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