Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye en gözde ülkelerden biri oldu

Koronavirüs salgınının herkes için beraberinde zorluklar getirse de, iş dünyası için önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasını sağladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, firmaların, salgın döneminde kaliteli ürünleriyle, rekabetçi fiyatlarıyla, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktığına dikkat çekti.

AR-GE KAZANDIRDI

‘8. Türkiye İnovasyon Haftası Programı’na gönderdiği video mesajda değerlendirmelerde bulunan Recep Tayyip Erdoğan, firmaların dünyaya açılımında, üretimle beraber tasarımın ve yenilikçiliğin öne çıktığı farklı bir döneme girildiğine vurgu yaptı. Erdoğan, “Sadece üretmenin, ürettiğini satmanın yeterli olmadığı bu dönemin hâkim rengi, inovasyon ve araştırma-geliştirmedir. Ar-Ge’ye önem veren, yeniliği yakalamaya çalışan, tasarlayan, çığır açan firmalar, daha şimdiden sürecin kazananı olmuştur. Geçen seneye kadar sınırlı sayıda insana ulaşan birçok şirket, koronavirüs salgınıyla beraber cirolarını katlamış, piyasa değerini artırmış, lokalden uluslararası alana doğru genişleme başarısı göstermiştir. Benzer bir durum, Türkiye ve Türk ekonomisi için de geçerlidir. Her ne kadar salgın hepimiz için beraberinde bazı zorlukları getirse de, iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasını sağladı” dedi.

‘GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR’

Firmaların, salgın döneminde kaliteli ürünleriyle, rekabetçi fiyatlarıyla, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Uluslararası şirketler, Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak için yeni arayışlara yöneldi. Bu arayışlarda; sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli işgücü, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısı ile Türkiye, en gözde ülkelerden biri haline geldi. Özellikle ihracat odaklı çalışan şirketlerimiz, müşteri ve ürün yelpazesini genişletmişlerdir. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp taşlar yerine oturdukça, ülkemizin yakaladığı bu ivmenin hızı da artacaktır. Türkiye, ihracattan üretime, turizmden savunma sanayine her alanda bu dönemden daha da güçlenerek çıkacaktır.”

‘İHRACATI DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIMALIYIZ’

İhracatın ekim ve kasımda 16-17 milyar dolar bandında gerçekleştiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm bu gelişmeler, 2020 yılını beklentilerimiz doğrultusunda pozitif bir büyüme oranıyla kapatacağımıza işaret ediyor. Salgın şartlarına rağmen ocak-kasım döneminde 152 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Ancak yeni dönemde, yeni hedeflerimizle uyumlu olarak ihracatımızı daha üst seviyelere taşımak zorundayız” dedi. Erdoğan, ekim ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 10.2 artarken, imalat sanayisindeki artışın yüzde 11’i bulduğunu söyledi. Erdoğan, imalat sanayi kapasite kullanım oranının, ekimde yüzde 75.4 seviyesine, kasımda ise yüzde 75.8 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

8’İNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının temsilcisi olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) inovasyon kültürünün gelişimine katkı sağlamak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012 yılından itibaren düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası bu yıl pandemi nedeniyle 25-26 Aralık tarihlerinde 8.Türkiye İnovasyon Haftası, www.turkiyeinovasyonhaftasi.com adresinden online olarak tüm dünyanın seyrine sunuldu. 8.Türkiye İnovasyon Haftası, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katılımıyla başladı.

‘1.3 DOLARLIK İHRACAT BİZE YAKIŞMIYOR’

Hedefin sadece ihracatı arttırmak olmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Bunun da ötesine geçerek katma değerli ürün ihracatını hedeflemeliyiz. Genç nüfusumuza, sahip olduğumuz bilgi birikimine ve tecrübemize rağmen 1.2 veya 1.3 dolarlık kilogram başına ihracat bize yakışmıyor. 2001’e göre kilogram başına ihracatımız iki katına çıkmış olsa da, biz bu rakamı asla yeterli görmüyoruz. İlk etapta 2 dolar eşiğini geçip 3 dolara doğru ilerlememiz gerekiyor. Kilogram başına 62 dolarlık ihracat gerçekleştiren savunma sanayimizin başarısı, herkes için iyi bir örnektir. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her bir üyesini, “ihracat seferimiz”de yer almaya davet ediyorum.”

‘EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE OLDUK’

Türkiye’nin salgın döneminde böylesine iddialı bir çıkış sergilemesinin gerisinde, son 18 yılda kazandırılan altyapının çok büyük rolü olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreç ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur. Türkiye’nin en büyük talihsizliği, siyaseti ikbal ve rant kapısı olarak gören sığ muhalefet anlayışıdır. Eline geçirdiği her fırsatı Türkiye’yi karalamak, yabancı yatırımcıyı ürkütmek, Türk ekonomisini kötülemek için kullanan bu zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde salgının etkisiyle küçülen ekonomimiz, üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanmayla yüzde 6.7 büyüdü. Bu oranla dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk. Aynı şekilde yılın son çeyreğine de güzel bir başlangıç yaptık” diye konuştu.

BAKAN PEKCAN’DAN İNOVASYON VURGUSU

İnovasyona dayalı ve katma değerli ürün ihracatının arttırılmasının en önem verdikleri konulardan olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bakanlık olarak ihracatçılara sağladığımız destek sistematiği içinde inovasyona dayalı ve katma değerli ürün ihracatının artırılması en önem verdiğimiz alanlardan biri. 2020 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımıza yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında destek sağladık. Önümüzdeki sene ise 4 milyar liranın üzerinde bir destek sağlamayı öngörüyoruz. Özellikle yerli katma değer alanında önemli ilerleme sunacak, ürünlerimizin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek yenilikçi yatırım ve projeleri desteklemeyi arzu ediyor, çalışmalarımızı bu yönde titizlikle sürdürüyoruz” dedi.







TÜM BOYUTLARDA

8. Türkiye İnovasyon Haftası’nın açılışında konuşan Pekcan, İnovasyonun üretimde olduğu kadar iş geliştirmede, pazarlamada, müşteri ilişkilerinde, dış ticaret operasyonlarında ve lojistikte, ekonomik aktivitenin tüm boyutlarında geçerli bir olgu olduğunu ifade eden Pekcan, tüm sektörler ve tüm ekonomik faaliyetlerde inovatif düşünceyi, inovatif yöntemleri ve inovatif uygulamaları hayata geçirmenin yollarının aranması gerektiğini bildirdi.

Üretim ve ihracattaki sağlam altyapı, hızlı büyüme trendine sahip dinamik ekonomi, dış dünya ile olan kapsamlı ekonomik ve finansal ilişkileri ve zengin beşeri kaynakların, güçlü bir inovasyon ekosistemi geliştirme adına Türkiye’nin en büyük avantajları olduğunu belirten Ruhsar Pekcan, “İnovasyonu bir anlayış ve bakış açısı olarak benimseyerek, bu avantajları ve fırsatları en iyi şekilde kullanmalıyız” diye konuştu. Koronavirüs salgını sırasında da küresel tedarik ve değer zincirlerinin tabi olacağı dönüşümden en iyi şekilde istifade etmek gerektiğini vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı: “Küresel tedarik sistemi içinde yenilikçilik becerilerimizi en etkin şekilde sergileyerek, küresel tedarik sisteminin dönüşüm sürecinde yerimizi korumalı ve güçlendirmeliyiz. Kamu-özel sektör-üniversiteler ve STK’lerin arasındaki sinerji ve eşgüdümle başaramayacağımız bir hedef yok.”

‘EMİN ADIMLARLA HEDEFE YÜRÜYORUZ’

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi’nin, geleneksel hale gelen Türkiye İnovasyon Haftası’nı, eğitimden sanata, bilimden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere, iletişimden ticaret diplomasisine kadar, her alanda etkili, tüm sektörleri kapsayan organizasyon haline getirdiklerine dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İnovasyon Haftası’nı geçen yıl, 50 bini aşkın rekor katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi. Gülle, Dünyada bir ilke imza atarak sanal platformda gerçekleştirdikleri Türkiye İnovasyon Haftası’nda, bu yıl milyonlarca kişiye ulaşacaklarını söyledi.

HİÇBİR ENGEL YOK

Türkiye’nin nice coğrafyanın ilham kaynağı, Avrasya’nın kalbi, küresel ticaretin odak noktası haline geldiğini belirten Gülle, “İhracat ailesi, geleceğe güvenle bakmakta ve Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Büyük bir vizyonla başlatmış olduğunuz yeni reform döneminin, ülkemizi, milli hedeflerimize taşıyacağına inancımız tam. Yeni reform dönemi kapsamında, bu yeni dönemde de, üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları almaya hazırız. Ülkemizin inovasyona dayalı ihracat artışını desteklemek, firmalarımızın inovasyon bilincini geliştirmek ve bu gelişimi interaktif bir platformla sunma hayalleriyle çıktığımız bu yolculukta 8. yılımızı paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz. İnovasyonun önünde durabilecek hiçbir engel yok” dedi.

ÖNCÜ OLDUK

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bu dönemin çok öncesinde dijital dönüşümü tamamlayarak, sürecin getirdiği engelleri birer birer aştıklarını ifade eden Gülle, “Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle, 43 ülkede, 45 sanal ticaret heyeti gerçekleştirerek ülkemizde bu alanda öncü olduk. Sanal fuarlarla, ‘Made in Türkiye’ markamızı dünyanın dört bir köşesinde sergiledik. İhracatçılarımız gecesini gündüzüne katıp çalışarak, emek vererek, 223 ülkede bayrağımızı dalgalandırdı” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİK DOĞRU ORTAKLA BAŞLAR

Türkiye İnovasyon Haftası’nın ilk gününde Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger de konuşmacı olarak yer aldı. Krieger, Brezilya’dan Silikon Vadisine uzanan hikayesini, Instagram’ın, sadece iki kişilik bir ekipten milyar dolarlık bir şirkete nasıl dönüştüğünü, bugünün en ilginç trendleri ve teknolojileri hakkında da fikirlerini paylaştı. Krieger şunları söyledi: “Aslında Mayfield Fellows Program sırasında ayaküstü tanıştığım, Kevin Systrom ile arkadaş olduğum kafede Instagram’a kadar giden bir dönüm noktası yaşadım. Bana göre her girişimcilik yolculuğu doğru ortağı bulmakla başlar ki Instagram gerçekten etkileyici bir yolculuktu. İnovasyon Haftası’na katılan ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz de, koronavirüsü ve virüsle nasıl mücadele edildiğini, virüsle mücadelede gelinen noktayı, aşı çalışmalarını, aşının etkisinden, virüsün hayatımızı nasıl değiştireceğini, virüsten etkilenilmemesi için yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri, pandemi sürecinde inovasyonun nasıl önem kazandığını anlattı.

İNOVASYON ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

İnovasyon Haftası’nda 2019 yılı inovasyon şampiyonları da açıklandı. İnovaLİG şampiyonları, İnovaTİM İnovasyon Yarışması ve İnovasyon Haftası Stratejik Partnerler ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Büyük ölçekli şirketlerde İnovasyon Stratejisi kategorisinde Arçelik A.Ş, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü’nde Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, İnovasyon Döngüsü’nde Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş, İnovasyon Kaynakları’nda Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, İnovasyon Sonuçları’nda ise Estaş Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. şampiyon oldu.

KOBİ ölçeğinde ise İnovasyon Stratejisi kategorisinde Barida Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü’nde Alotech İletişim Teknolojileri Ticaret A.Ş, İnovasyon Döngüsü’nde Veribilim Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti, İnovasyon Kaynakları’nda Ulak Haberleşme A.Ş, İnovasyon Sonuçları’nda ise Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarım ve Üretim A.Ş. şampiyon oldu. Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü’nü Arçelik, Girişimcilik Özel Ödülü TEB’e, Uluslararası Başarı Özel Ödülü THY, Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü de Turkcell’e verildi.

HİZMET İHRACATÇILARI’NDAN 426 MİLYAR DOLAR KATKI

Hizmet İhracatçıları Birliği de, sektörün 2019 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödüllerini aldı. Gösterdikleri performans ile 2019 yılına damga vuran başarılı ihracatçılara ödül vermekten mutluluk duyduklarını belirten Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, “Pandemi nedeniyle her ne kadar fiziki anlamda bir araya gelemesek de ülkemizin geleceği için yüreklerimiz birlikte çarpıyor. En kısa zamanda tekrar bir araya gelerek ihracatçılarımızın bu başarısı ve gururunu el ele paylaşmayı ümit ediyorum” dedi. Hizmetler sektörünün 2019 yılını yaklaşık 64 milyar dolar ihracatla kapattığını hatırlatan İlker Aycı, sektörün orta vadede 90 milyar dolarlık ihracat öngörmesine rağmen, bu rakamı 150 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Aycı, Türkiye’de 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratan hizmetler sektörünün milli gelire ise 426 milyar dolar katkı sağladığını belirtti.