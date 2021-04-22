Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm sektörü zinde olmalı

Pandemi nedeniyle aldıkları kredileri ertelemek isteyen bazı turizmcilerin bankalarla sıkıntı yaşadığı da aktarılırdı. Talepleri tek tek not alan Erdoğan’ın, “2023 hedeflerimizi tutturmak için sektör zinde ve ayakta olmalı. Pandemi bittiğinde turizm sektörü rekabete hazır olmalı” dediği öğrenildi.

KİMLER KATILDI

Toplantıya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Seyahat Acentaları Temsilcisi İbrahim Halil Kalay, Havalimanı ve Terminal İşletmesi Temsilcisi Sani Şener, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çobatır, TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi Mete Akcan, TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet Tanju İşler ve Bülent Bülbüloğlu, TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi Murat Toktaş, TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, Erkan Yağcı, TÜROB Başkan Yardımcısı Armin Zerunyan katıldı.

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