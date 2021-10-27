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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'a can verecek heyeti kabul etti

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#TOGG#Pil
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGGa can verecek heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'ncü yılında seri üretime geçmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili'ne (TOGG) güç verecek ortak batarya şirketi Silk Road Temiz Enerji Çözümleri (SiRo) heyetini kabul etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımı yaptığı, 18 Temmuz 2020'de yine Erdoğan'ın katıldığı bir törenle fabrika inşaatı başlatılan TOGG'un en çok merak edilen parçası bataryası oldu.

Bu konudaki merakları sona erdirecek önemli bir adım atıldı. TOGG'a güç verecek batarya modül ve paketlerinin üretilmesi için TOGG ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere SiRo kuruldu.

SiRo, TOGG'un Gemlik'te bulunan üretim merkezinin yanında bir fabrika kuracak. Fabrikada, yerli batarya üretimi konusunda faaliyette bulunacak olan SiRo'nun 20 GWs'lik batarya yatırım planı ve teşvik başvuru dosyası için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Keith Kepler'i kabul etti. Görüşmede Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, TOGG Üst Yöneticisi ve SiRo Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, SiRo Ticari Genel Müdürü Özgür Özel, SiRo Teknik Genel Müdürü Stefan Bergold ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan da hazır bulundu.

"ENERJİ DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Toplantının ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Varank başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başta yerli batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki çalışmalar olmak üzere yatırımlarla ilgili bilgilendirdi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere batarya pazarının en büyük üreticilerinden biri olan Farasis Energy ile kurdukları ortaklıktan SiRo'nun doğduğunu belirtti.

SiRo adının, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun İngilizcesi olan Silk Road'dan geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "SiRo, mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir adım. SiRo ile TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştireceğiz." ifadelerini kulandı.

Hisarcıklıoğlu, bu girişimle, Türkiye'nin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında öncü olmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Farasis Energy Kurucu Ortağı Kepler de "Türkiye’de TOGG ile birlikte hayata geçirdiğimiz ortak girişim, Farasis’in önümüzdeki yıllarda yurt dışındaki en önemli ortaklığı. Bu nedenle tüm çabalarımızı bu yeni şirketin başarılı bir biçimde büyümesi için harcayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'NIN DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK SUV'U

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#TOGG#Pil

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