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Ekonomi
Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ı kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

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