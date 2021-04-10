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HaberlerEkonomi HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi... Çiftçiye büyük müjde! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
GeriEkonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi... Çiftçiye büyük müjde! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
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Ekonomi
Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi... Çiftçiye büyük müjde! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi... Çiftçiye büyük müjde! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltik satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyük destek geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 Milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltiği satın alacak.

Patates-soğan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Patates-soğan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçilerden 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltik satın alınacak. Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

TEMİN TEDARİK VE DAĞITIM İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı açıklamasında şunları belirtti: “Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır."

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