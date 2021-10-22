Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Marmara için tarih verdi En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketinMarmara için tarih verdi! En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketin#Müsilaj
Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu MorutanFatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan#Fatih Terim
Mesut Özil çılgına döndü Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...Mesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...#Fenerbahçe
O kahkahanın sırrı ortaya çıktı Perde arkasını Erdoğan anlattıO kahkahanın sırrı ortaya çıktı! Perde arkasını Erdoğan anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler soruşturması ne durumdaSiyasi cinayetler soruşturması ne durumda?#Kemal Kılıçdaroğlu
İşte Enver Yücelin doğduğu ev... Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdiİşte Enver Yücel'in doğduğu ev... 'Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdi'#BAU Global Başkanı Enver Yücel
Terör örgütü PKK’nın parçası, iktidarın parçası olacakmışTerör örgütü PKK’nın parçası, iktidarın parçası olacakmış!#HDP
Galatasaray zirveye kuruldu Moskovada tek golGalatasaray zirveye kuruldu! Moskova'da tek gol#UEFA
Dünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiyeden SİHA alacakDünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiye'den SİHA alacak#Kırgızistan
Sosyal medya tartışması kanlı bitti Yakınları sinir krizi geçirdiSosyal medya tartışması kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi#Sosyal Medya
Fenerbahçe tur şansını zora soktuFenerbahçe tur şansını zora soktu!#UEFA
Bakan Koca yaş ortalaması düştü diyerek son durumu paylaştıBakan Koca 'yaş ortalaması düştü' diyerek son durumu paylaştı#Koronavirüs
PFDK, Trabzon-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı İşte Bayındır ve Samuelin cezaları...PFDK, Trabzon-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı! İşte Bayındır ve Samuel'in cezaları...#Fenerbahçe
Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar Mbwana Samatta golü attı ama...Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar! Mbwana Samatta golü attı ama...#Fenerbahçe
FETÖ firarisi Akın İpeke AİHMden ret: Kabul edilemezFETÖ firarisi Akın İpek'e AİHM'den ret: Kabul edilemez#FETÖ
HABERLEREkonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyoruz

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Bölgesel Finans Konferansı#Yatırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı’na gönderdiği video mesajda, “İstanbul Finans Merkezi ile dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkânlar, özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen ve birçok ülkeden katılımın olduğu Bölgesel Finans Konferansı’na video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 yıldır, sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir krizle mücadele edildiğini, geçen senenin ekonomik verilerinin dünyanın nasıl bir fırtınanın içinde sürüklendiğini açıkça gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3.5 küçülürken, küresel ticarette yüzde 10’a yakın daralmanın olduğuna dikkati çekerek, uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken, küresel borç toplamının 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördüğünü belirtti. Gıda ve emtia fiyatlarının dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırdığını ifade eden Erdoğan, ülkelerin pek çoğunun bu krizi dışa açılarak yükü paylaşmak yerine, kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalıştığını kaydetti.

Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların, etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Haberin Devamı

ETKİSİ UZUN SÜRECEK

“Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede, hem de ekonomi alanında farklı bir yöntem benimsedik. Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ’lere, çiftçimize, esnafımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklime, tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık. 2020 yılında yüzde 1,8’lik oranla G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden, sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldık. Bu ivmeyi 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik. Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktık. Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken, bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz.”

TÜRKİYE’YE İLGİ ARTTI

Haberin Devamı

Bu başarılara paralel olarak, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin arttığının görüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. Son 19 yıldır her alanda tarihi nitelikte reformlara imza atmış bir yönetim olarak Türkiye’ye olan bu güveni boşa çıkarmamakta kararlıyız. İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı inşallah yakında tamamlayacağız” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin, iş kurma ve iş yapma imkânları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahip olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkânlar, özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor. Sanayileşme yanında altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerimiz de, yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açıyor. Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Yatırımcıların bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Yatırım süreçlerinin başından sonuna kadar ilgili kurumlar iş insanlarının yanındadır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Bölgesel Finans Konferansı#Yatırım

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?