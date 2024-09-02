Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell'in üst düzey yöneticisini kabul etti

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Türkiye’nin doğal gaz alanında bayrak taşıyıcı şirketi olan BOTAŞ ile dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz şirketi Shell arasında stratejik bir anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki imza törenine Bakan Bayraktar refakat etti. Bayraktar, imzaların atılmasından önce yaptığı açıklamada, BOTAŞ’ın 2027 yılından itibaren 10 yıllık dönemde yaklaşık 4 milyar metreküplük 40 LNG kargosunu Shell’den teslim alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan'ı kabul etti.