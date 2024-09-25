Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta işinsanlarıyla buluştu: Türkiye ile büyümeye davet ediyorum

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk işinsanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, “Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşları bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu üç kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu” dedi. Erdoğan konferansa katılan iş dünyası temsilcilerini Türkiye’deki teşviklerden yararlanmaya çağırdı ve “Sizleri gelişen Türkiye ile birlikte büyümeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

30 MİLYAR DOLARI AŞAN TİCARET

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk işinsanları ile de bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde büyümeye dikkat çeken Erdoğan, “Amerika son iki yıldır en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştı. Pek çok defa ifade ettiğim üzere ikili ticaret göstergelerini istikrarlı şekilde artırmak için büyük bir potansiyele sahibiz. Ticarette 100 milyar dolarlık ortak hedefe iyi bir planlamayla ulaşabileceğimize bütün samimiyetimle inanıyorum” dedi.

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Erdoğan, bu hedef yolunda bazı engeller olduğunu da hatırlatarak “Demir çelik ve alüminyum sektörlerindeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz” çağrısında bulundu.

DÖRT SEKTÖR ÖNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşmada, makro finansal istikrarı kalıcı hale getirmek suretiyle Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Nitelikli istihdam sağlayan yatırımların Türkiye’ye daha fazla gelmesini istediklerini ifade eden Erdoğan, salondaki işinsanlarının dikkatini dört sektöre çekerek şu çağrıyı yaptı: “Yeni uluslararası doğrudan yatırım stratejisini hazırladık. Böylece ülkemizin küresel yatırım pastasından aldığı mevcut yüzde 1’lik payı 2028 yılı itibarıyla yüzde 1.5’e çıkaracağız. Yenilenebilir enerji, savunma sanayi, biyoteknoloji ve otomotiv sektörleri keza özel ilgi gösterdiğimiz ve Amerikan firmalarıyla müşterek çalışmalara imza atabileceğimiz alanlar olarak öne çıkıyor. Hedefimiz Türkiye’nin 2030’a kadar yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline gelmesi. Bu maksatla yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme ve uzay gibi 30’un üzerindeki başlıkta yapılacak yatırımlara nitelikli destekler sağlayacağız. Sizleri de bu desteklerden istifade etmeye, gelişen Türkiye’yle birlikte büyümeye davet ediyorum.”

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F-16 İLE YENİ SAYFA AÇTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz. Mevcut projelerimizi ilerletmek, müşterek güvenliğimize katkı sağlayacak yeni ortaklıklar kurmak için sizlerin desteği mühimdir. Amerikan iş dünyasının gayretlerimizin desteklenmesi noktasında daha etkin roller üstlenebileceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

ORTA ASYA VE AFRİKA’DA ORTAK İŞ FIRSATI



Amerika ile resmi temaslar açısından verimli bir yıl geçirildiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:



“Bu temaslarda Orta Asya ve Afrika gibi coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde ortak iş yapabilme fırsatları öne çıktı. Bu potansiyeli Eximbank, IFC gibi kuruluşların aktif desteğiyle hayata geçirebiliriz. 2016’da Amerika’dan LNG ithalatına başladık. Amerika bu alandaki en büyük tedarikçimiz haline gelmiş olup bu ilişkiyi uzun vadeli bir sözleşmeyle taçlandırmak arzusundayız. Mayısta enerji şirketimiz BOTAŞ ile Amerikalı enerji şirketi Exxon Mobil arasında imzalanan niyet mektubu önemli bir adımdı.”

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VİZE KOLAYLIĞI İSTEDİ

Toplantıda bulunan şirketlerin Türkiye’de önemli yatırımlarının olduğunu aktaran Erdoğan, “Sizlerle birlikte yeni yatırımcıları da Türkiye’de görmekten mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Türk firmalarının da Amerikan pazarına girişleri noktasında vize başta olmak üzere gerekli kolaylıkların sağlanmasında aktif desteğinizi bekliyorum” diye konuştu.

‘ÜÇ KURULUŞTAN NOT ARTIŞI ALAN TEK ÜLKEYİZ’

Erdoğan, bölgede yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta, istihdamda, üretimde, turizmde büyümenin sürdüğünü söyledi. Uygulanan ekonomi programına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu.”