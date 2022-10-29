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Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi... Togg'a bir renk daha eklendi!

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#Togg#Üretim#Renk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 20:07

Togg'un dünya standartlarını yeniden belirleyen fabrikasının açılış töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobillerin renk serilerine yeşil rengin de eklenmesini istedi.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikası büyük coşkuyla açıldı ve hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği tesisle birlikte üretim bugünden itibaren başlıyor.

İlk üretilecek otomobiller test edilip sertifikasyonlarını aldıktan sonra 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda satışa çıkacak.

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ERDOĞAN'DAN YENİ RENK TALEBİ

Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan" ifadelerini kullandı ve böylece Togg'un renk kataloğuna yeşil de girmiş oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi... Togga bir renk daha eklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi... Togga bir renk daha eklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi... Togga bir renk daha eklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi... Togga bir renk daha eklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi... Togga bir renk daha eklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi... Togga bir renk daha eklendi

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#Togg#Üretim#Renk

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