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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Et fiyatları için önemli karar

#Et#Kasap#Yetiştirici
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Et fiyatları için önemli karar

Et fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yetiştiricilere 2500 lira ödeme yapılacak.

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Et fiyatlarında düşüş yaratacak gelişme resmen duyuruldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karara göre piyasda oluşan fiyat dalgalanmalarının engellenmesi ve Ramazan ayı için kırmızı et piyasasının düzenlenmesi sağlandı.

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DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

2 Nisan 2022 ve 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi, satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere 2500 lira destek ödemesi yapılacak. Ödemeler Ziraat Bankası kanalıyla gerçekleşecek.

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ET VE SÜT KURUMU UCUZA SATIŞLARA BAŞLAMIŞTI

Piyasada gerçeklikten uzak olan fiyatlar nedeniyle Et ve Süt Kurumu kasaptaki fiyatların neredeyse yarısı kadar indirim yaparak vatandaşa ucuz kırmızı ve beyaz et satışına başlamıştı. Et ve Süt Kurumu'nda dana pirzola 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira ve sucuk da 95 liradan satılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Et fiyatları için önemli karar

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