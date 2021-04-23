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Ekonomi
Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Yıldırım Akbulut’un adının Erzincan Havalimanı’na verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine havalimanının adı değiştirildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda duyurmasının ardından Erzincan Havalimanı’nın adı, ’Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ olarak değiştirildi.

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Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut’un hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Erzincan Havalimanı’na isminin verileceğini açıkladı. Bunun üzerine Erzincan Havalimanı’nın adı, ’Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ olarak değiştirilirken, yeni tabela da havalimanı girişine asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi

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