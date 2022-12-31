Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz fiyatına gelenindirimi Twitter hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük" ifadelerini kullandı.

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