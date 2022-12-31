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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Doğal Gaz#Cemevi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz fiyatına gelenindirimi Twitter hesabından duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük" ifadelerini kullandı.

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