Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervimiz toparlamaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında, Merkez Bankası ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Dünyanın gelişmiş ülkelerinin tamamının çok uzun zamandır faydalandığı nükleer güç santrallarının ülkemize gelişi, her nedense sürekli engellenmiştir. Biz de Türkiye’ye nükleer güç santralı kazandırmak için yola çıktığımızda, bir kısmı teknik, bir kısmı başka sebeplere dayalı, pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Bunun başında CHP zihniyetidir. Son haftalarda bir şey dikkatimi çekiyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar, ‘Damat da damat.’ Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren, Sayın Berat Bey’in o dönemlerde attığı adımları, acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Yok. Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para, hepsi, bu milletin Hazinesinde ve Merkez Bankasında. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir, sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşündüğümüz zamanlar var ya, orada” diye konuştu.

DÖVİZ REZERVİ

Görevi devraldıklarında IMF’ye olan borcun 23.5 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “CHP zihniyetinden devraldık. Merkez Bankası’nın rezervi neydi? 27.5 milyar dolardı. Kimden devraldık? Yine sizden devraldık. Sizin şu anda sözcünüz, Hazine’de aynen çantacı olarak dolaşırdı. Ne yazık ki hiçbir zaman bu ülkenin ne Hazinesi’ni ne Merkez Bankası’nı güçlendirmediler. Ama bizimle Merkez Bankası da güç buldu, başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı bizim. Açsınlar baksınlar, ama işlerine gelmez. Şu anda da hamdolsun yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı” ifadelerini kullandı.

BERAT BEY’İN DÖNEMİNDE

“Enerjide ne sismik ne sondaj gemimiz vardı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut Enerji Bakanımız, Berat Bey’in yardımcısıydı. Berat Bey’in görevde olduğu dönemde 3 tane sondaj, 2 tane de sismik araştırma gemisi aldık. Şimdi bir tane daha sondaj gemisini, Fatih Bey’in döneminde alıyoruz. Filomuz, dünyada belki de en güçlü filolardan bir tanesi haline geliyor. Bu ne demektir biliyor musunuz: Artık ben sismik araştırmalarımı da rahatlıkla yaparım. Bundan sonra sondaj çalışmalarımı da rahatlıkla yaparım. Kimseye muhtaç değilim. Ama nedir, istersem bu gemilerimi dünyanın değişik ülkelerine de kiralarım. Bunlar da öyle basit rakamlar değil, çok ciddi rakamlarla kiraya gidiyor. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor: Türkiye elini açan değil, tam aksine el veren bir ülke konumundadır.”

‘BU ADIMLAR O DÖNEMDE ATILDI’

“Ey o tweeti atanlar, işte ‘damat’ diye dalga geçtiğiniz Berat Bey’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda adımlar atıldı. Sadece bu mu? Hayır” diyen Recep Tayyip Erdoğan, “Yine o dönemde, bu gemilerle bizler LNG’yi ülkemize çekmek ve burada onları doğal gaza çevirme sürecini başlattık. Aynı şekilde Tuz Gölü’nün altını, doğal gazla depolama sürecine girdik. Bu adımlar o dönemde atıldı. Çok nankörsünüz be. Yahu bunları hiç duymadınız mı, görmediniz mi? İnanın, bunların kulağı vardır duymaz, gözü vardır görmez, kalpleri bunların mühürlenmiştir. Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santralı de Berat Beyin bakanlığı döneminde başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santralı, yılın her günü, günün 24 saati çalışarak, 4 bin 800 megavatlık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis, tek başına ülkemizin ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak elektrik üretimi gerçekleştirecektir. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? O yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Biraz bunlara kafa yorun, kafa. Kafa yorun da millet de sizi adam sansın” ifadelerini kullandı.

‘VERİLECEK BİR HESABIMIZ YOK’

“Kalkıp da sen bize ‘Merkez Bankası’nın şu kadar parası nereye gitti?’ bunları sorma. Siz tarihinize bakın” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Sizin dönemlerinizde IMF’ye olan borçlanma, Merkez Bankası’nın rezervleri nasıl buharlaştı, siz bize onun hesabını verin. Bizim böyle verilecek bir hesabımız yok. Biz yere çok sağlam bastık ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu sondajları kiralık gemiyle yaptırsaydık, satın aldığımızdan çok daha fazla bir bedel ödeyecektik. Bu yöntemle hem ülkemize kazandırdık hem de derin deniz sondajı alanında dünyanın önde gelen birkaç şirketinden birine sahip olduk. Türkiye’ye bu kazanımları sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez’e şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.”

BUNUN ADI FİNANS YÖNETİMİ

Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih ile Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu hatıralayan Recep Tayyip Erdoğan, “İkinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz, göreve başladığı tarihten itibaren 4 sondaj gerçekleştirdi. Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı’nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah nisan ayında sondaja başlayacak. Bu üç sondaj gemisini 450 milyon dolara mal ettik. Bu gemileri sıfırdan inşa ettirmeye kalksaydık 2 milyar 100 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Anladın mı Bay Kemal? Bunun adı finans yönetimidir” diye konuştu.

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