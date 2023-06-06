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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı

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#TMO#Buğday#Arpa
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 20:17

Kabine toplantısı sonrası TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday ve arpa alım fiyatlarını da duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 750 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir. Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir"

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