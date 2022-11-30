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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilginle görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 14:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek. Saat 18:15'te başlayacak toplantıda EYT ve asgari ücret zammı görüşülecek.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ve EYT'lilere ilişkin konulara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşme gerçekleştirecek.

Beştepe'de saat 18:15 itibarıyla başlayacak olan toplantıda asgari ücret takvimi masaya yatırılacak.

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EYT'LİLERİN DURUMU

Haziran ayı itibaıryla 1,5 milyon kişiyi kapsaması beklenen EYT'lilere ilişkin de toplantı kapsamında bilgi alışverişi yapılacak. EYT'lilerin bütçeye olacak etkisinin toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Bunun yanında işverene gelecek olan tazminat yükü ve emekli çalışanla normal çalışan arasındaki prim farkının kapatılması da görüşülecek.

Bunun yanında belediyelerin vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması da masadaki diğer konulardan biri olacak.

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Nureddin Nebati

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