Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da hayata geçirilen 4 enerji tesisinin açılışı ile Soma ve Kırkağaç ilçelerine doğalgaz verilmesi töreninde konuştu. Termik ve jeotermal enerji alanındaki bu yatırımların, Türkiye’nin enerji arzına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, İstanbul’dan törene video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz. Soma ülkemizin en büyük ikinci yerli linyit yataklarına ev sahipliği yapıyor. Bugün hayata geçireceğimiz 510 megavat gücündeki Soma- Kolin Termik Santralı, yerli kömürün yüksek teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnektir. Bu proje ile yıllık 4.7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz” dedi.

1.700 KİŞİYE İSTİHDAM

Maden sahası ve santralla birlikte yatırım tutarı 1.1 milyar doları bulan proje ile yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleneceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toplam 1.500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım, tek başına Manisa’nın elektrik tüketiminin 4’te 3’ünü üretecek kapasiteye sahiptir. Açılışını yaptığımız tesisimiz, Türkiye’de ve Avrupa’da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Bu tesis son teknoloji, kömür yakma teknolojisinin yanı sıra, baca gazı arıtma sistemiyle de temiz kömür teknolojilerinden örnek olacaktır. Açılışı yaptığımız, toplam 266 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen Sanko- Salihli JES-2 ve JES -3 ile Maspo-Ala 2 jeotermal enerji santralleri toplam 84.5 megavat kurulu güce sahiptir. Bu santrallerimiz enerji üretim kapasitelerinin yanı sıra sağladıkları yüksek istihdamla Manisa’yı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Resmi açılışını yaptığımız tesislerimizle, üreteceğimiz elektrikle inşallah 2.5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılayacağız. Yine bu yatırımlarla işletme aşamasında yaklaşık 1.700 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

SESSİZ DEVRİME İMZA ATTIK

Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envaı çeşit saldırıya uğradıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece medya ile çetelerle, teröristlerle değil aynı zamanda 80 senedir Türkiye’nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi olan Marmaray’ı engellemeye, Avrasya tünelini daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı’nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Şehir hastanelerimizi karalamak için kimi kurgu, kimi külliyen yalan nice haber uydurdular. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltacak en kritik projeleri küçümsediler, hatta karaladılar. Türkiye’yi yurtdışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya kalktılar. Sadece yatırımlarda değil, diplomaside, demokraside, özgürlüklerde de sessiz bir devrime imza attık. Çünkü biz muhalefet gibi yalan, iftira ve bühtanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz” diye konuştu.

‘HER ALANDA PROJELERE HIZ VERDİK’

Türkiye’nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat, Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe hazırladıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne yapıyorsak, tüm Türkiye için yapıyoruz. 83 milyon insanımızın huzuru, güvenliği, refahı için yapıyoruz. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği şu salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayiye, enerjiden çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik. Ardı ardına hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım ve enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni sembollerini olarak ülkemizin dört bir yanında yükseliyor. Bilhassa Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşamaya başladık” dedi.

‘MERKEZ OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

Türkiye’nin büyümesi için olmazsa olmaz gördükleri elektrikte kurulu gücü 18 yılda 3’e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdıklarını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63.5’u yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51.7’si ise yenilenebilir enerji kaynaklara aittir. Yani temiz enerji. 2002’de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye, jeotermalle Avrupa’da ilk dünyada 4.’üncü sıraya yükselmiştir. Geçen yıl 4 bin 900 megavatlık ilave kurulu gücü daha devreye aldık. Bu gücümüz neredeyse tamamı yenilebilir kaynaklardan oluştu. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için yerli Ar-ge, yerli insan kaynağı ve yerli üretim temeline dayanan bir gelecek tasavvur ediyoruz. Böylece üretimin başından sonuna kadar Türk malı damgasını gururla taşıyan bir enerji üretim zincirini ilmek ilmek örüyoruz.”

DOĞALGAZA 27 MİLYAR TL

Türkiye genelinde doğalgaz yatırımına harcanan paranın toplamda 27 milyar TL’yi bulduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, “Bizden önce sadece 5 büyükşehrimizde doğalgaz varken biz bu imkânı 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırdık. 2020 sonu itibarıyla 153 bin kilometre dağıtım şebekesi uzunluğuna ulaşarak, 589 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağladık. Bugün 54.5 milyon vatandaşımın doğalgazın konforundan yararlanıyor. Bugün doğalgazın ulaştığı toplam nüfusumuz ise yaklaşık 68 milyondur. Tüm dünyada kamu yatırımlarının durma noktasında geldiği 2020’de de doğalgaz yatırımlarımıza ara vermedik. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğalgaza kavuşturduk. İnşallah 2021’de de doğalgaz yatırımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

2.5 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma, Salihli ve Alaşehir’de hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Dönmez, şunları kaydetti: “Hayata geçireceğimiz toplam 594.5 megavatlık 4 enerji tesisimizle 180 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Üretilecek 4 bin 428 GWh elektrikle yaklaşık 2.5 milyon hanemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacağız. Soma Termik Santral Tesisimiz, Manisa’mızın elektrik ihtiyacının dörtte üçünden fazlasını yani yüzde 77’sini karşılayacak. Türkiye genelinde yerli kaynaklardan ürettiğimiz elektriğin yüzde 2.1’ini bu santralimizden sağlayacağız. Projeyle yıllık 4.7 milyon ton linyiti ekonomimize kazandıracağız.” Açılını yaptıkları termik santralin son teknoloji kazan, türbin ve jeneratörlerin kullanıldığı ‘akışkan yatak teknolojisi’ ile kurulduğunu ifade eden Dönmez, “Çevreci, temiz ve ileri yakma teknolojisiyle, baca gazı arıtma sistemi sayesinde emisyon değerleri hem Türkiye hem de Avrupa’da belirlenen normları karşılıyor. Bu tesis emisyonların yüzde 99’unu tutma kabiliyetine sahip. Son derece çevreci, temiz bir tesis” dedi.