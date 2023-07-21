Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Berat Albayrak döneminde adım atılmıştı... Doğal gazda yeni gelişme

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Türkiye doğal gaz konusunda en büyük aktörlerden biri olmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkeleri ziyareti sonrasında gazetelerin sorduğu sorulara yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta 25 Temmuz’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sonrasında da 28 Temmuz’da İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye’ye geleceğini söyledi. Bu ziyaretler kapsamında bazı adımların atılacağını belirten Erdoğan doğal gaz konusunda önemli gelişmeyi duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail medyası son günlerde Netanyahu'nun bu ziyaretine ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Masada İsrail'in doğal gazının Akdeniz'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzı söz konusu. Bu anlamda Türkiye ile bir anlaşma yapacaklarını söylüyorlar. Türkiye'deki doğal gaz sıvılaştırma tesisleri de onların bayağı ilgisini çekiyor çünkü kapasite çok yüksek. Türkiye'nin bu gazı Avrupa'ya ulaştırması, aynı zamanda onlar açısından, Avrupa açısından da önemli. Avrupa doğal gaz arzı noktasında Rusya ve İran istikrarsızlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bunun bir avantaj olacağı, Türkiye açısından da bir avantajı olacağı İsrail medyasında gündemde. Buna ilişkin değerlendirmeniz olur mu?” sorusu soruldu.

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“EN SAĞLIKLI PROJE TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA GAZ ARZI”



Erdoğan “Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye'den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa'ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak” cevabını verdi.



BAKAN ALBAYRAK DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ



Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde doğal gaz için adım atılmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun” ifadesini kullandı.