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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücret zammı nasıl olacak?

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Asgari Ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Asgari ücret zammı nasıl olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 12:00

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşünde açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılacak olan zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

Erdoğan "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" dedi.

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"TAHRİBATI ORTADAN KALDIRACAK BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatifolarak yüzde 95'e tekabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi.

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Asgari Ücret

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