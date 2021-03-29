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Ekonomi
Haber Giriş: 29.03.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin İstanbul'da bulunan fabrikası bugün faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabrikanın 30 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçtiğini 14 bin metrekare üzerindeki araziye kurulduğunu ve 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Erdoğan "Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum"  açıklamasını yaptı.

BAKAN VARANK ZİYARET ETMİŞTİ

Bakan Varank, birkaç hafta önce Salcomp ve Xiaomi ortaklığında kurulan Türkiye fabrikasını ziyaret etmişti. Test sürecinde olan tesiste şirketin ilk olarak Redmi 9C cihazını ürettiği ortaya çıkmıştı.

YERLİ ÜRETİME TEŞVİK

Türkiye akıllı telefon üreticilerine yerli üretim teşvikleri sağlıyor. Bu sayede Türkiye'de üretilecek olan başlangıç segmentindeki telefonların fiyatları da aşağı çekilecek.

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