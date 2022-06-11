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Cumhurbaşkanı Erdoğan 154 yatırımın açılışını yapacak

#Cumhurbaşkanı#Van#Tesis
Cumhurbaşkanı Erdoğan 154 yatırımın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Van'da 154 yatırımın toplu açılış törenine katılacak. Çevreden ulaşıma, sosyal hayattan ekonomiye kadar birçok alanda yatırım yapılan Van'da projeler açılarak faaliyete geçecek. Ayrıca Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan 41 kilometrelik Van Çevreyolunun da temeli atılmış olacak.

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Türkiye'de yatırımlar her geçen gün faaliyete geçiyor. Dev yatırımlar ile ortaya çıkan eserler halkın hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Van'da 154 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek.

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VAN GÖLÜ'NE KORUMA

Van Gölü'nü korumak için yatırımlar yapıldı. 532 milyon lira yatırım bedeli olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi faaliyete geçiyor. 1 milyon nüfusa yetecek şekilde tasarlanan tesis günlük 200 bin metreküp suyu işleme kapasitesine sahip. Tesis artırmanın dışında Van'daki 20 bin hanenin de elektriğini sağlıyor.

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VAN ÇEVREYOLU'NUN TEMELİ ATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan 41 kilometrelik Van çevreyolunun temelini atacak. Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevreyolu ile uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak. Çevreyolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak.

 

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#Cumhurbaşkanı#Van#Tesis

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